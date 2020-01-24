Arnavutluk'ta geleneksel Türk tatlıları tanıtıldı - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Arnavutluk-Türkiye Ticaret Sanayi Odası (ATTSO) iş birliğinde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Osmanlı ve Geleneksel Türk Tatlıları Mutfak Atölyesi" düzenlendi.

Dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir'in katılımıyla düzenlenen atölyeye Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, eşi Ayşegül Erdal Yörük, ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Başkanı Özlem Kal, Arnavutluk milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, kadim Türk medeniyetinin içinde önemli yeri bulunan ve mutfak kültürlerinin vazgeçilmezi olarak nitelendirilen geleneksel tatlıları misafirlere tanıtmak için bir arada olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Anadolu'nun kültürel değerlerinin evrensel düzleme taşınması yönündeki öncü çalışmalarından ilham aldıklarını dile getiren Yörük, "2018 yılından bu yana gastro-diplomasi etkinliklerimiz kapsamında ortak mutfak kültürümüzü ve değerlerimizi Arnavut kardeşlerimize yeniden hatırlatmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörük, Demir'in sadece ünlü bir şef değil aynı zamanda yerli tohum, gıda güvenliği ve dezavantajlı kadınların desteklenmesine ilişkin önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye çalışan yorulmaz bir girişimci olduğunu kaydetti.

Türk mutfağı ile Balkan mutfaklarının birbirini etkilediğini belirten Yörük, "Bir karşılıklı kültür alışverişi yaşanmıştır. Ortak tarihimiz ve dostluk bağlarımızın 14. yüzyıla uzandığı Arnavutluk'la da iç içe geçmiş ortak bir mutfak kültürümüz ve zenginliğimiz bulunmaktadır." dedi.

Yörük, elbasan tava, Arnavut ciğeri, pırasalı börek, büryan, yaprak sarma, baklava, şekerpare, tulumba, revani ve helva gibi ortak lezzetler bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'nin yemekleri konusunda elçi olmaktan gurur duyuyorum"

Demir de Türkiye'nin yemekleri konusunda elçi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Büyükelçi Yörük ile eşinin davetlisi olarak ikinci kez Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Gastronominin bir diplomasi olduğunu düşünüyoruz. Gastro-diplomasi ile kurulan ülkeler arası ilişkilerin çok kalıcı ve uzun olduğunu düşünüyoruz. Gastronominin iyileştirici ve bütünleştirici gücü olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Demir, kendisinin aslında sadece şef olmadığını ve gastronomi ile insanların hayatını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Demir, "Biz dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Biz burada biraz önce gösterdiğimiz gibi mülteci kadınlarla, onların bildikleri en iyi işten, yemek yapmaktan başlayarak onların hayatlarını değiştirip onlara sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Yaptığımız yemeklerle sadece toplumsal barışı değil aynı zamanda ülkeler arası barışı da sağladığımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Başkanı Kal da kurum olarak 2014 yılından bu yana Arnavut ve Türk profesyonel iş insanlarının kar amacı gütmeden iş birliği içerisinde stratejik, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ortaklık ilişkisini daha yüksek bir seviyeye taşımak ve bu ilişkileri koparılmaz bir bağ haline getirmek için büyük bir güçle çalıştıklarını belirtti.

Atölyede Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanan şekerpare, kalburabastı, irmik helvası, saray helvası, ayva tatlısı, bademli lokum, güllü lokum, keşkül, safranlı zerde, kazandibi, güllaç gibi Türk tatlıları ve geleneksel yemekler tanıtıldı.