Arnavutluk'taki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarını depremden en çok etkilenen Dıraç'ın Thumane ilçesinde yoğunlaştıran yetkililer, enkaz altında hala sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak son derece titiz hareket ediyor.

Bölgede güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarında hazır bulunuyor.

Aralarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bağışlanan ambulanslar da olmak üzere sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar, enkaz altından yakınlarının çıkabileceği ihtimaliyle çalışmaları dikkatle izliyor.

Bu arada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında güvenlik güçleri, enkaz altından bir kişinin cesedini çıkarırken en az 2 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.

Depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Thumane ve Dıraç çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

- Depremzedelere yardım

Yıkılan binaların yakınında AFAD tarafından sağlanan çadırlar kurulurken, burada farklı kurumlar depremzedelere gıda ve battaniye yardımında bulunuyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak yardıma geldiklerini söyledi. Yörük, "Yardımlarımızı birebir dokunarak yapmak istiyoruz. Çünkü çok tedirginler. Psikolojileri bozuk. Hayat durmuş vaziyette. Şu an biz sizle burada yardım dağıtırken yan tarafta göçük altından bir sürü insan çıkarılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AFAD ve Kızılay gibi farklı kurumlarıyla burada yardımlarını sürdürdüğünü dile getiren Yörük, "Onların ülkesinde biz de bu sıkıntıyı yaşadık. Biz de çok korktuk. Çok şiddetli oldu. 35 saniye kadar uzun sürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den yardım uçağının dün Tiran'a geldiği anımsatan Yörük, "Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmanın gururunu tekrar havaalanında yaşadık. Büyük bir uçağımızla buradaki halka dokunabilmek için sayın Cumhurbaşkanımız desteğini, yardımını yolladı. İyi ki var diyoruz." ifadelerini kullandı.