Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku - Son Dakika

Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Dursun Mutlu (66) ve ağebeyi Veli Mutlu (78), annelerinden miras kalan tarlayı 2013 yılında 1 milyon 400 bin liraya iş insanı H.Y.'ye sattı.

Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Dursun Mutlu (66) ve ağebeyi Veli Mutlu (78), annelerinden miras kalan tarlayı 2013 yılında 1 milyon 400 bin liraya iş insanı H.Y.'ye sattı. Satıştan 10 gün sonra tarlanın daha önce kendisine satıldığını iddia eden S.K.'nin, Adana'da açtığı dava sonucu iki kardeşin bütün menkul ve gayrimenkullerine bloke konuldu. Bugüne kadar hukuk mücadelesinden sonuç alamayan kardeşlerden Veli Mutlu'nun üzüntüden dolayı önceki rahatsızlığı şiddetlenince sol bacağı diz altından kesildi.

Kızılağaç Mahallesi'nde seyyar pazarcılık yapan Dursun Mutlu ve inşaatlarda gündelikle çalışıp, emekli olan Veli Mutlu'nun annelerinden kalan tarlaları, bölgenin turizm teşvik alanı olması, Manavgat Belediyesi'nin imar çalışmasıyla yapılan ve arazi- arsa düzenlemesi olarak bilinen '18 uygulaması' sonucu birçok hak sahibinin de içinde olduğu 32 dönümlük parsel olarak bir araya toplandı. Nifrit Deresi kenarında ve denize 500 metre mesafede bulunan parsele, Manavgatlı iş insanlarından H.Y., 2013 yılında talip oldu. Parselin diğer sahiplerinden hisseleri tek tek toplayan H.Y., en son Dursun ve Veli Mutlu kardeşlerle irtibata geçti. H.Y.'nin avukatının ofisinde yapılan görüşmede, iki kardeş de ellerindeki hisseleri 1 milyon 400 bin lira karşılığında satmayı kabul etti. Taraflar anlaşırken, iş insanı H.Y., belirtilen rakamın yüksek olduğunu, bu nedenle kendisinin de hesabının bulunduğu özel banka şubesine hesap açtırmaları halinde parayı oraya yatırabileceğini söyledi. Bunun üzerine iki kardeş, ertesi gün banka şubesine gitti. Dursun ve Veli Mutlu kardeşlere bankada hesap açtırılırken, imzalatılan çeşitli formlar arasında 'Gerekli olacak' denilerek boş kağıda ad, soyadı ve imzalar alındı; hesaplarına da ayrı ayrı 700 biner lira yatırıldı. H.Y.'nin, kısa süre sonra başka iş insanına sattığı parsel üzerine 5 yıldızlı otel inşa edildi.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Ağabey Veli Mutlu, aldıkları paranın tamamını bankada değerlendirirken, kardeşi Dursun Mutlu, paranın bir kısmını çekerek arsa aldı. 1 ay sonra bankaya giderek, paranın aylık gelirini almak isteyen Veli Mutlu'ya banka görevlileri, hesabının üzerinde Adana Ceyhan'da açılan dava nedeniyle bloke konulduğunu söyledi. Bankadan çıkıp, kardeşi Dursun Mutlu'nun yanına gelen Veli Mutlu, çocuklarını da devreye sokarak, hiç gitmedikleri ve tanıdıklarının olmadığı Adana Ceyhan'daki dava hakkında araştırma yaptı. Yaptıkları araştırma sonucu Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ve daha önce Manavgat'ta firmada şoförlük yapan S.K.'nin, kendileri hakkında parseldeki hisselerini daha önce kendisine satma sözü verdiği, kendisinin bunun için taksiyle Manavgat'a gelerek tapu dairesinin 20 metre yanında 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptığı ve karşılığında imzalarının olduğu sözleşme yaptıklarını belirtip, dava açtığını tespit etti. Dursun Mutlu ve Veli Mutlu kardeşler, S.K.'nin davayla birlikte banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz bütün gayrimenkullerine bloke koydurduğu belirledi.

SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Dursun ve Veli Mutlu kardeşlerin S.K., iş insanı H.Y. ve olayla ilgili gördükleri kişiler hakkında yaptıkları suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Suç duyurularından birinde kendileri hakkında satış sözleşmesi olarak ibraz edilen belge, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan 6 günde incelenerek gönderildi.

'BEYAZ KAĞIDA ADINIZI, SOYADINIZI YAZIN VE İMZALAYIN' DEMİŞ

Dursun Mutlu, iş insanı H.Y.'nin annesinden kalan arazinin de bulunduğu parseldeki hisseleri topladığını ve bir perşembe günü akşam üzeri pazar yerinde malzemeleri toplarken gelerek, ağabeyiyle kendisinin de hissesini almak istediğini söylediğini anlattı. Ağabeyiyle görüştüğünü, cuma günü gelen telefon üzerine H.Y.'nin avukatının ofisine gittiklerini aktaran Dursun Mutlu, "Büroda bizimle 'Hissenize ne istersiniz' diye pazarlığa tutuştular. Ağabeyim, kişi başı 1 milyon lira istedi, H.Y., 500 bin lira teklif etti. Aramızda konuştuk ama uzlaşamadık. Biz kalkmaya karar verince H.Y.'nin avukatı, 'Kişi başı 700 bin lirada anlaşın, helalleşin' dedi. Biz 700 bin liraya anlaştık. Bir süre sonra tapu devri ve paramızı almak için özel bir bankanın Manavgat şubesine gittik. Bankada H.Y. ve avukatı vardı. Orada da konuştuk. Rakam yüksek olduğu için bankada hesap açmamız gerektiği söylendi. Biz de bankada hesap açmaya karar verdik. Bu sırada bir kadın görevli bizim işlemlerimizi yaptı. Biz müdürün odasında konuşurken, kadın görevli gelerek, 'Evrakınız tamam' dedi. Biz vezne kısmına gittik. Bize sarı renkli evrak çıkardı, evrakın içinde de beyaz boş bir kağıt vardı. Evrakı imzaladık. Kadın görevli beyaz kağıda da 'Adınızı, soyadınızı yazın ve imzalayın' dedi. Hatta ben adımı yazarken 'N', yerine 'M' harfini yazdım yanlışlıkla onu düzelttim. Kadın görevli bana 'Önemli değil, üst tarafını biz dolduracağız zaten' dedi. Hesaplarımıza paralarımız yatırıldı ardından notere gittik ve vekaletnameyi verdik" dedi.

'HER ŞEYE BLOKE KONULDU'

Aradan bir süre geçince ağabeyinin pazar yerine geldiğini söyleyen Dursun Mutlu, "Bana 'Aylığını aldın mı' dedi. Ben de almadığımı söyledim. Bana 'Aylığa varıncaya kadar her şeye ipotek (bloke) konulmuş' dedi. Ben de neden olduğunu sorunca 'Sebebini bilmiyorum' dedi. Hemen banka şubesine gittiğimde benim hesabımda herhangi bir şey yoktu. Birkaç gün sonra ben paranın bir kısmını çekerek arsa satın aldım. Bir süre sonra benim hesabıma da bloke geldi. Sadece hesabıma değil oturduğum evime, arsama, arabama, üzerime ne varsa her şeye bloke konuldu" diye konuştu.

'BİZ O ADAMI HİÇ GÖRMEDİK'

Yaptıkları araştırma sonucu Adana Ceyhan'da yaşayan S.K.'nin, arsanın satışından 10 gün sonra kendileri hakkında dava açtığını anlatan Dursun Mutlu, "Ben ve ağabeyim S.K.'yi hiç görmedik. Şu anda sokakta görsek tanımayız. Elinde bizim imzalarımız olan bir kağıtla Ceyhan'da hakkımızda dava açmış. Dava dilekçesinde, 'Dursun ve Veli Mutlu'ya hisselerini satın almak karşılığında Manavgat Tapu Dairesi'ne 20 metre uzakta, caddede bir arabanın içinde 1 milyon 400 bin lira ödedim. Bu da aramızda sözleşme' diyerek imzalarımız olan kağıdı mahkemeye vermiş. Biz o adamı hiç görmedik, telefonla bile konuşmuşluğumuz yok. Biz sadece bankada boş kağıda imza attık, o da bankanın uygulaması, diye düşündük" dedi.

S.K.'nin daha önce Manavgat'ta bir firmada asgari ücretle çalışan şoför olduğunu öğrendiklerini söyleyen Dursun Mutlu, "S.K.'nin bizden aldığını iddia ettiği sözleşmeyi dava açtıktan sonra 1 milyon 400 bin liraya Medine'de ikamet eden başka birine sattığını öğrendik" diye konuştu.

'HANGİ DALI TUTTUYSAK KIRILDI'

Veli Mutlu da H.Y.'ye satışı yaptıkları tarlaya '18 uygulaması' geçmeden önce senelerce pamuk ektiklerini söyleyerek, yaşadıklarını anlattı. Bu olay nedeniyle çok mağdur olduklarını ve haklarını aramak için mücadele ettiklerini dile getiren Mutlu, "Elimizle bir yere ulaşamadık. Hangi dalı tuttuysak kırıldı. Biz hukuki bir yol bulup kendimizi savunamadık, derdimizi anlatamadık" dedi.

'BU ADAMLAR PARAYI BİZE YEDİRMEYECEK'

Karşı tarafın zengin olduğunu ve her türlü hukuki mücadeleyi sürdürebildiklerini anlatan Veli Mutlu, "Bu adamlar parayı bize yedirmeyecek. Ötekilere 300- 500 verdilerse bize parayı fazla verdiler ya bunların intikamı bu, başka bir şey değil" diye konuştu.

Daha önce bacağında hafif rahatsızlığının olduğunu söyleyen Veli Mutlu, bu olayların üzüntüsüyle rahatsızlığının arttığını ve geçen ekim ayında bacağının diz kapağının altından kesildiğini söyledi.

Dursun Mutlu ve Veli Mutlu kardeşler, sadece arsa satışı yaptıklarını ancak başlarına birçok iş geldiğini anlatarak, sorunlarının çözümü için yardım beklediklerini söyledi.


Manavgat, Banka, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi         
14:53
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 17:12:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arsa satan kardeşlere 1.4 milyon liralık bloke şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]