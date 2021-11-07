Son dakika haberi... Arsa kavgasında öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada tüfekle vurularak öldürülen şahsın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.D. (64) isimli şahıs kendi üzerinden arsa alıp satmaya çalıştığını iddia ettiği İbrahim Durmazer'in (50) iş yerine gitti. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada L.D., yanındaki tüfekle Durmazer'i göğsünden vurarak kaçtı. Olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Durmazer, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan L.D. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

İbrahim Durmazer'in cenazesi öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA