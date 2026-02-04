Arsenal, İngiltere Lig Kupası\'nda finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, finale çıktı.

90+7'DE GELEN GOL

Emirates Stadı'ndaki yarı final rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip geldi.

ARSENAL FİNALDE

İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'ın finaldeki rakibi olacak.