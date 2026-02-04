Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
Arsenal, İngiltere Lig Kupası\'nda finale yükseldi
04.02.2026 09:08  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arsenal, İngiltere Lig Kupası\'nda finale yükseldi
Haber Videosu

Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası finaline adını yazdırdı. 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip gelen Arsenal, ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, finale çıktı.

90+7'DE GELEN GOL

Emirates Stadı'ndaki yarı final rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip geldi.

ARSENAL FİNALDE

İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'ın finaldeki rakibi olacak.

Kaynak: AA

Manchester, İngiltere, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:02:37. #7.11#
SON DAKİKA: Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.