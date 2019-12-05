Son Dakika Haberleri: Arslanköy'ün tiyatrocu kadınları "Yün Bebek" filminin ikincisi için harekete geçti
Son Dakika Kültür Sanat Arslanköy'ün tiyatrocu kadınları 'Yün Bebek' filminin ikincisi için harekete geçti - Son Dakika

Arslanköy'ün tiyatrocu kadınları "Yün Bebek" filminin ikincisi için harekete geçti

7 saat önce

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun beyaz perdeye aktardığı ve New York Avrasya Film Festivali'nden ödülle dönen Yün Bebek filminin ikincisi çekilecek.

Arslanköy'ün tiyatrocu kadınları

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun beyaz perdeye aktardığı ve New York Avrasya Film Festivali'nden ödülle dönen Yün Bebek filminin ikincisi çekilecek.

Topluluğun kurucusu Ümmiye Koçak, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği toplantıda, Torosların zirvesinde yaşayan Yörük kızı Elif'in hayatını anlatan 2013 yapımı filmin ilgi çektiğini söyledi. Her zaman filmin devamını yapmayı arzuladığını belirten Koçak, Elif'in büyüyerek öğretmen olmasının öyküsünü anlatacaklarını aktardı.

Koçak, zor şartlarda büyüyen kız çocuklarına dikkati çekmeyi istediklerini ifade ederek yapımın senaryosunu tamamladığını anlattı.

İkinci filme üç yıldır hazırlandığını dile getiren Koçak, "Olgunlaştım, kendimi hazır hissettim ve artık yapabileceğimi anladım. Film, Arslanköy'de geçiyor. Elif'in öğretmen olup, zorunlu hizmet süresinin ardından köyüne dönüşünü konu alıyor. Öğretmenlerin, köylerine döndüklerinde halkla iç içe olmalarını istiyorum. Mersin'in merkezinde de çekimlerimiz olacak. Yapımın kentte çok ses getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Koçak, filmde sadece kadınların yer alacağını, yapım için gereken bütçenin toplanmasının ardından çekimlere başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'ndan kadınlar da katıldı.

Birçok festivalde gösterilen Yün Bebek filmi, Koçak'a, New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazandırmıştı.

Arslanköy, Koçak, Bebek, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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