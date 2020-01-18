Arslantepe Höyüğü'nde 2019'da da önemli kalıntılar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Anadolu'nun bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde 2019 yılında yapılan kazı çalışmalarında adeta tarih fışkırdı. İtalya Kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşları ve müzik aleti gibi birçok tarihi esere rastlanıldı. Bu yılki kazılarda bulunan en önemli eser ise 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti oldu.



Geç Kalkolitik Dönemden Demir Çağına kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Girişinde geç Hitit Dönemi'ne ait aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu tarihi höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.



2014 yılından beri Arslantepe UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girme çalışmalarının sürdüğü höyükte 2019 yılında da yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve esere rastlanıldı.



1961 yılından beri Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışması gerçekleştiren İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane'nın başkanlığındaki heyet 2019 yılında da Ağustos ayında başladıkları çalışmaları 2 Ekim 2019 tarihinde sonlandırdı.



Tarih gün yüzüne çıkartıldı



Höyükte son yapılan kazılarda milattan önce 3500-3700'lü dönemlere ait olduğu sanılan kemik ve seramik parçaları, fincan, ok ucu, boncuk taneleri, kemik alet ve ağırşak, çakmak taşları, delici ve iğne, müzik aleti, dairesel formlu kuyular, kolye ucu, bebek iskeleti bulundu. Yine höyüğün Kuzey-Doğu yönünde yer alan kazılarda da milattan önce 700-1200 Geç Hitit dönemine ait kerpiç ve taş duvarlar, seramik ve kemik parçaları, ağırlık, taştan yapılmış kesici-delici aletler, taş objeler, boncuk taneleri, fincanlar bulundu.



Bu yılki kazıların en önemli bulgularından biri de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti oldu. Boyununda 4 sıra kolye, sağ el bileğinde 4 sıra bileklik ve sol el bileğinde bir sıra bilekliği olan 6 yaşındaki çocuk iskeleti, o döneme ait yaşamsal ayrıntılara da ışık tutacak.



Arslantepe Müzesi ziyarete açık



Anadolu'nun en eki saray kompleksi olan Arslantepe Höyüğü müze olarak da ziyaretçilere açık. Malatya Orduzu'daki Aslantepe Höyüğü'nde bulunan saray yapısı 2 buçuk metreye kadar koruna gelen kerpiç duvarları, tapınak, depo ve idari odalarıyla gezilebilecek hale dönüştürüldü. Türünün en iyi örnekleri arasında yer alan çatı örtüsünün inşasında, görsel olarak gerek arkeolojik kalıntıların, gerekse doğal çevrenin önüne geçmemeye büyük özen gösterildi. Saray yapısının içerisindeki yürüyüşe eşlik eden panolar, savaşın başlangıcında gücün nasıl ortaya çıktığı, ilk idari sistemin nasıl işlediği ile ilgili açık bir algı oluşmasını sağlıyor. Sarayın ortasındaki koridoru, odaları süsleyen yaklaşık 5 bin 500 yıllık duvar resimleri de tüm canlılığı ile görülebiliyor. Bilinen en eski kılıç gibi, Aslantepe'de bulunan eserler Malatya Müzesi'nde oluşturulan oldukça başarılı sergide görülebiliyor. - MALATYA