Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın - Son Dakika

Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

06.11.2020 22:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının hızla yayıldığını belirterek, "Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yayıldığına vurgu yaparak, "Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin, gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın" dedi.

Twitter hesabından Koronavirüs salgınına karşı sık sık uyarıda bulunan Bakan Koca, "Covid-19 yayılıyor" dedi. Vaka artışının başlıca nedeninin hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak olduğunu kaydeden Koca, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparken, "Mümkün seyahatleri erteleyin" dedi.

Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan, ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2436 artarak 389 bin 256'ya ulaştı. 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 722'ye çıktı

Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın
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Son Dakika Güncel Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın - Son Dakika


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