ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı - Son Dakika

Art Ankara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.

Ankara Congresium'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, düzenlendiği 2015'ten bugüne kadar destek verdikleri ArtAnkara'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

"Uzun bir aradan sonra bizi birleştiren ve iyileştiren sanat vesilesiyle bir araya geldik. Elbette tedbirlerin bir arada uygulandığı bu salonda birlikte olacağız." ifadesini kullanan Yavuz, bu yılki salgın koşullarında daha fazla katılımcının fuara destek vermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yavuz, "Hipokrat 'Sanat sonsuz, hayat kısa' demişti. Biz bu nedenle pek çok etkinliğe devam ediyoruz. Sanat ruhumuzu besliyor, insanı iyileştiriyor." diye konuştu.

"Ankara'yı renklendirmenin yolu sanata destek olmak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kültürü geliştirmek adına pek çok etkinliğin yapılamadığını, ama proje hazırlamaya devam ettiklerini anlattı.

Yavaş, "İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul'da yıllardır çok güzel işler yapıyor. Biz de Ankara'da benzer bir vakıf kurmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanatın, kültürün Ankara'da uluslararası anlamda devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Ankara'nın gri bir kent olduğunu" söyleyenlere "kızdıklarını" söyleyen Yavaş, "Ankara'yı renklendirmenin, grilikten çıkarmanın yolu sanata destek olmak. Sanat bu kadar Ankara'da önemsenseydi kenti katletmezdik. İki katlı binaların yanına koca koca binaları dikmezdik." ifadesini kullandı.

Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ATO Başkanı Gürsel Baran, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, UNESCO IAA Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam, sanat tarihçisi ve küratör Prof. Dr. Kıymet Giray da katıldı.

Fuarın ödülleri verildi

Fuarın gelenekselleşen "Onur Ödülleri" de törende sahiplerini buldu.

"ArtAnkara Kurum Onur Ödülü"ne Resim ve Heykel Müzesi, "Sanata Katkı Ödülü"ne merhum iş adamı Mehmet Balkan, "Sanatçı Onur Ödülü"ne ise Mehmet Güleryüz layık görüldü.

Ödül töreninin ardından katılımcılar fuarı gezdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 10.00-20.00 saatlerinde, 3 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

Altı ülkeden 107 galerinin katıldığı fuarda, resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmaları yer alıyor. Fuar, galerilerin yanı sıra müzeler, üniversiteler ve sanat eğitimi veren kurumlar, sanatsal malzeme üreten firmalar, solo gösteriler ve bağımsız projelerin yer aldığı bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak.

Fuar kapsamında, sanat dünyasından farklı yaklaşımların, sorunların ve iddiaların tartışıldığı 22 söyleşi de düzenlenecek.