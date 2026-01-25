Artvin'de Kar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Artvin'de Kar Şenliği Coşkusu

Artvin\'de Kar Şenliği Coşkusu
25.01.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Şenliği, çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" gerçekleştirildi.

Artvin Valiliği koordinesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kentin kış ayında doğal güzelliklerinin tanıtılması için düzenlenen şenliğe çok sayıda kişi katıldı.

Şenlik kapsamında halk oyunları, bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi, kar üstü karakucak güreşleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Artvin İl Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de farkındalık oluşturmak amacıyla teleferikte mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasına yönelik tatbikat yaptı.

Teleferikte asılı kalan kişi, AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Öte yandan soğuk havaya rağmen şenliğe katılanlara çay, salep ve çorba ikramında bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atabarı Kayak Merkezi'nin kış turizmi noktasında kentin en önemli merkezi olduğunu söyledi.

Amaçlarının kenti ve kayak merkezini tanıtmak olduğunu ifade eden Kara, "Karadeniz'deki, Türkiye'deki tüm insanlara tanıtmak, bu doğal harikası güzide tesisimizin bilinirliğini artırma hedefindeyiz. Daha önce de kısmi anlamda festivallerimiz olmuş. Yalnız bununla biz gelenekselleşmesi adına startı vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu festival devam ediyor olacak. Daha geniş katılımla, içini daha efektif faaliyetlerle donatarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Etkinlikte çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini dile getiren Kara, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kara, tesisinin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Karadeniz, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Turizm, Kültür, Artvin, Güncel, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Kar Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:19:33. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Kar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.