Artvin'de sessiz fener alayı - Son Dakika

Artvin'de sessiz fener alayı
07.03.2021 19:53
Artvin'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Artvin'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Pandemi nedeniyle vatandaşların yer almadığı "Fener Alayı" etkinliğinde Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve il protokolünün ellerinde Türk Bayraklar ve meşaleleri ile birlikte akordeon, tulum ve davul eşliğinde Cumhuriyet Caddesinden Halitpaşa Meydanı ve İnönü Caddesini takip ederek Milli İrade Meydanı'nda yürüdü. İl Protokolü Milli İrade Meydanı'ndan, Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykeli'nin bulunduğu Atatepe'den atılan havai fişek gösterilerini izlemesiyle program son buldu. - ARTVİN
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