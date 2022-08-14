Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı - Son Dakika
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Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı

14.08.2022 19:04
Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşıma süreci başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşıma süreci başladı.

Toplamda 52 hak sahibinin olduğu köyde 39 hak sahibine anahtarları teslim edilirken bazı vatandaşlar yeni evlerine taşınmaya başladı.

Artvin Valisi Yılmaz, İşhan köyüne giderek süreç hakkında yetkililerden bilgi alırken, vatandaşlarla da sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Yeni evlerine taşınan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Doruk, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Doruk, İşhan köyünde hak sahiplerinin çoğuna anahtar tesliminin yapıldığını ve taşınma sürecinin başladığını söyledi.

Konutların fiyatının metre kare üzerinden hesaplandığını kaydeden Doruk, Türkiye şartlarında inşaat maliyetleri de göz önüne alındığında konutların vatandaşlara ucuz ve uygun maliyetlerle verildiğini söyledi.

Bazı hak sahiplerinin ödeme gücünün düşük olması nedeniyle zorlandığını kaydeden Doruk, bu konuda da yasalar çerçevesinde bir çalışma yapılacağını belirtti.

Doruk, konutların peşin veya 20 senelik süreçte ödeme seçeneğiyle vatandaşlara teslim edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Peşin ödeme gücü olmayanlar 20 senelik ödeme seçeneğini tercih edebilir. İlk 5 sene ödeme yapılmayacak. O zaman çok çok daha uygun olacak. Bazen vatandaşımız peşin ödeyeyim tapumu alayım diye düşündüğü için o parayı toplamada zorlanıyor. Böyle durumlarda önerimiz 20 senelik ödeme sürecini tercih etmeleri."

Doruk, bürokratlar ve siyasetçiler olarak vatandaşların mutluluğu ve refahı için tüm gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşımız için getirilecek kolaylık bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah birlik beraberlikle olan sorunları çözeriz. Evler pahalı değil ama bazen vatandaşımızın ödeme gücü yetmeyebiliyor. Evler çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız daha da güzelleştirecektir." diye konuştu.

Hak sahiplerinden Sultan Avcı da yeni evine taşındığı için çok mutlu ve keyifli olduğunu ifade ederek, "Çok sevinçliyim. Devletimiz bu imkanı bize tanıdı. Ev çok güzel. Her şeyini çok beğendim. İnşallah Allah sağlık sıhhat verir bizde burada yaşarız." dedi.

Ziyarete DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Dereci, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı - Son Dakika

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