Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı - Son Dakika
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Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı

19.08.2022 19:00
Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında inşa edilen Kalededibi İskelesi ve Sosyal Tesisleri'nin tanıtımı yapıldı.

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında inşa edilen Kalededibi İskelesi ve Sosyal Tesisleri'nin tanıtımı yapıldı.

Kaledibi mevkisinde inşaatı tamamlanan Kalededibi İskelesi ve Sosyal Tesisleri, yöreye özgü ürünlerin satışının yapılacağı mutfağı ve Hatila Mili Parkı'nı da içine alacak şekilde Borçka Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilecek tekne turlarıyla kentin turizmine hareketlilik getirmek amaçlanıyor.

Çoruh Vadisi'nde eşsiz doğal güzellikler arasında gerçekleştirilecek tekne turlarına ev sahipliği yapacak tesis, turistlere farklı alternatifler sunuyor.

Kalededibi İskelesi ve Sosyal Tesislerini gezen Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaledibi mevkisinin ulaşım noktasında Artvin tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Tarihte Kaledibi'nden kayıklarla Batum'a yük ve yolcu taşımacılığı yapıldığını hatırlatan Doruk, "Burası o günkü haliyle terminal diyebileceğimiz bir nokta. Burada yarın çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. TEKNOFEST kapsamında burada dron yarışmaları yapılacak. Dünya çapında bilinen TEKNOFEST'in bir etabını da burada yapacağız." dedi.

Kaledibi'nin kentin en çok ilgi gören turistlik noktalarından birisi olduğunun altını çizen Doruk, şunları kaydetti:

"Yanı başımızda Artvin Kalemiz var. Çoruh Nehri, Borçka Baraj Gölüyle birlikte güzel bir görüntüye sahip. Güzel bir destinasyon. Bu noktaları vatandaşlarımızın yararlanabileceği şekle getirmek için tesisler kurduk. Tarihte kayıkların kullandığı noktaya bir iskele kurduk. Tekne gezintileri yapıyoruz. Bugün itibarıyla Kaledibi İskelemizde tekne turlarımız başlamış durumda. Bu tesiste ziyaretçilere hizmet verilecek hem de yöresel yemeklerimiz ziyaretçilere sunulacak. Kentimize hayırlı olsun. Çok güzel bir tesis oldu. Hemen yanı başımızda ihtişamlı bazalt kayalıklar var. Bir kanyon içerisinden Hatila Milli Parkı'na bir yolculuk yapılıyor. Burası Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölge. Bir tarafta zeytin bahçelerimiz, bir tarafta da fıstık ağaçları. Artvin'de fıstık ormanlarımız sadece bu bölgede mevcut. Özel ve güzel bir yer."

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Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti
Kaynak: AA

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çoruh Nehri'ndeki Kalededibi İskelesi tekne turları için kullanıma açıldı - Son Dakika
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