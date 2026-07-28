Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı - Son Dakika
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Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, Artvin'in Murgul ilçesinde Kabaca ve Başköy derelerine 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı. Çalışma, doğal alabalık stoklarını güçlendirmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve su ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Artvin'in Murgul ilçesinde, doğal alabalık popülasyonunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu dereye salındı.

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

30 BİN YAVRU DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, aynı derelerden temin edilen anaç balıklardan Trabzon Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

KAYMAKAM DA KATILDI

Balıklandırma programına Murgul Kaymakamı Ferhat Gür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmanın doğal alabalık stoklarının güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki su ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık, Hayvanlar, Artvin, Başköy, Murgul, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı - Son Dakika

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