Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

Artvin'in Murgul ilçesinde, doğal alabalık popülasyonunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu dereye salındı.

30 BİN YAVRU DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, aynı derelerden temin edilen anaç balıklardan Trabzon Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

KAYMAKAM DA KATILDI

Balıklandırma programına Murgul Kaymakamı Ferhat Gür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmanın doğal alabalık stoklarının güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki su ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.