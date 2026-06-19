Artvin'de Sağanak Taşkına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Sağanak Taşkına Yol Açtı

Artvin\'de Sağanak Taşkına Yol Açtı
19.06.2026 09:19  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Aşağı Maden köyünde sağanak yağış sonrası dere taştı, mahalle yollarını su bastı. Can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin'de sağanak yağış sonrası Aşağı Maden köyünde dere suları yükselerek taşkına neden oldu. Mahalle içindeki bazı yolları su basarken, olayda can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle köyde bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış sonrası köyün Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi. Taşan dere suları mahalle içerisindeki yolların bazı bölümlerini su altında bıraktı. Yağışla birlikte dere yatağından taşan sular, köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir aldı. Yağışın sona ermesiyle birlikte dere suyu normal seviyesine dönerken, bölgede olumsuzluğun büyümesinin önüne geçildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Artvin, Maden, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artvin'de Sağanak Taşkına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

09:33
Aziz Yıldırım’dan Topuk Yaylası’na baskın Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:44:14. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Sağanak Taşkına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.