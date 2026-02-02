Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti
02.02.2026 17:09
Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde lüks sitede bakımı yapılan asansörün düşmesiyle kabin boşluğuna sıkışan 35 yaşındaki işçi, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı (35) hayatını kaybetti.

BAKIM ESNASINDA ASANSÖR DÜŞTÜ

Olay, saat 12.45 sıralarında Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, binanın asansörlerinden birinin arızalanması üzerine siteye bakım ekibi çağrıldı. Asansörlerden biri, tamirleri yapıldığı esnada düştü.

Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti

İKİ ASANSÖRÜN ARASINDA CAN VERDİ

Asansör bakım işçisi 35 yaşındaki Fuat Yağcı, kabinlerin aniden hareket etmesi nedeniyle iki asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yağcı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti

Yağcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Çekmeköy, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çekmeköy'de asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti
