Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Afganistan uyruklu Abodin Sayghani (21), çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.

Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sayghani, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:00 Kaynak: AA

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