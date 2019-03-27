Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Afganistan
uyruklu Abodin Sayghani (21), çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sayghani, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:00 Kaynak: AA
Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir
Belediye İşçisi, Mesai Arkadaşına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!