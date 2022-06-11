Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi yakalandı, bunlardan 444'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 592 bin 950 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 154 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 444'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 306 bin 332 otomobilden 10'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 141 motosiklet ve 59 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 924 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 13 bin 597 paket kaçak sigara, 44'ü kurusıkı, 72'si ruhsatsız ve 8'i ruhsatlı tabanca, farklı çapta 928 fişek, 26'sı belgesiz 4'ü belgeli av tüfeği ile 48 kesici ve delici alet ele geçirildi.