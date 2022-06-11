Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı

11.06.2022 11:47
Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi yakalandı, bunlardan 444'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi yakalandı, bunlardan 444'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 592 bin 950 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 154 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 444'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 306 bin 332 otomobilden 10'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 141 motosiklet ve 59 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 924 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 13 bin 597 paket kaçak sigara, 44'ü kurusıkı, 72'si ruhsatsız ve 8'i ruhsatlı tabanca, farklı çapta 928 fişek, 26'sı belgesiz 4'ü belgeli av tüfeği ile 48 kesici ve delici alet ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Pursaklar, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Asayiş uygulamalarında yakalanan 444 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement