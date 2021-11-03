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SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna - Son Dakika

SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna

03.11.2021 10:21

Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna"Kick boksta ilerleme kararı aldım""Spor aşkım ağır bastı"Adem AKALAN / ANTALYA (DHA) - Antalya'da bulaşıkçılıkla başlayıp aşçılıkla devam ettirdiği işini bırakan Hasan Demir (25), babasının kuzeninin tavsiyesiyle başladığı kick boksta dünya...

Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna

"Kick boksta ilerleme kararı aldım"

"Spor aşkım ağır bastı"

Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA) - Antalya'da bulaşıkçılıkla başlayıp aşçılıkla devam ettirdiği işini bırakan Hasan Demir (25), babasının kuzeninin tavsiyesiyle başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna ulaştı. İrlanda'da 2020 yılında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 81 kiloda şampiyon olan Demir, 'Aşçılığı da seviyordum ama spor aşkım ağır bastı" dedi.

Antalya'da bir restoranda bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Hasan Demir, babasının kuzeninin tavsiyesi üzerine kick boksa başladı. Aynı işyerinde bir süre sonra aşçılığa yükselen Demir, sporu meslek haline getirmek için işini bırakıp kick boks çalışmalarına devam etti. 2018 yılında Türkiye'de düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası'na katılan Demir, Avrupa ikinciliği elde etti. Demir, son olarak Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin 2020 yılında İrlanda'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'na katıldı. Rakiplerini bir bir yenen Hasan Demir, 81 kiloda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye döndü. Pandemiden dolayı şampiyonalar için hazırlıklarını sürdüren Demir, Türkiye Kick Boks Federasyonu öncülüğünde 4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek turnuvada İranlı Masoud Minaei ile kupa mücadelesi verecek.

"KİCK BOKSTA İLERLEME KARARI ALDIM"

Kick boksa nasıl başladığını anlatan Hasan Demir, '19 yaşında bulaşıkçılık yaparken, babamın kuzeninin tavsiyesi ve meraktan kick boksa başladım. Sonrasında aşçı olmaya karar verdim. Yaklaşık 4 yıl boyunca hem aşçılık yaptım hem de merak edip severek başladığım kick boksa devam ettim. Bu sporu çok sevdiğim için aşçılığı da bırakarak kick boksta ilerleme kararı aldım. Şu anda tek hayatım spor" dedi.

"SPOR AŞKIM AĞIR BASTI"

Kendisini daha mutlu hissettiği kick boks sporuyla yoluna devam ettiğini ifade eden Demir, 'İçimdeki hırstan dolayı spora devam etme kararı aldım. Bu spor dalında kendimi daha iyi ifade edebildim, daha mutlu oluyordum. Aşçılığı da seviyordum ama spor aşkım ağır bastı. Bu branşta kendi dalımda dünya şampiyonu oldum. 4 Aralık'ta da federasyonumuzun düzenleyeceği maçta İranlı rakibim ile karşılaşacağım. O maçı da kazanacağıma inanıyorum. Tüm çabam bayrak ve ülkemiz için" diye konuştu.

Scott Adkins'in canlandırdığı 'Yuri Boyka' karakterine benzetildiğini ifade eden Demir, 'Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi.

SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna

Hasan Demir, Kick Boks, Türkiye, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna - Son Dakika


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