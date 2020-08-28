ASEAN Ankara Komitesi dönem başkanlığını Filipinler devraldı - Son Dakika

Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Raul S. Hernandez, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 8 ülkeden oluşan ASEAN Ankara Komitesinin (AAC) dönem başkanlığını bayrak çekme töreniyle devraldı.

ASEAN'ın kuruluşunun 53. yıl dönümü ve AAC 1 Temmuz - 31 Aralık 2020 dönem başkanlığının devri dolayısıyla, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in konutunda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, AAC üyesi (Filipinler, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam) ve ASEAN Diyalog Partneri ülkelerin büyükelçileri ve diğer katılımcılar hazır bulundu.

Büyükelçi Hernandez, buradaki konuşmasında, ASEAN marşının son iki satırı olan, "Hayal etmeye cesaret ediyoruz, ASEAN için paylaşmaya özen gösteriyoruz. Hayal etmeye cesaret ediyoruz, paylaşmaya özen gösteriyoruz çünkü ASEAN'ın yolu bu" sözlerinin, birliğin mottosu olan "Tek Vizyon, Tek Kimlik, Tek Toplumu vurguladığını belirtti.

ASEAN'ın Bangkok'ta 53 yıl önceki kuruluşunu anmak için bir araya geldiklerine dikkati çeken Hernandez, elli yıldan fazla bir süredir sık ??ve artan etkileşimler boyunca, ASEAN ülkelerinde yaşayan sıradan insanların ortak bir kimliği benimsediğini, daha büyük bir aidiyet ve topluluk duygusu hissettiğini aktardı.

Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen AAC olarak ASEAN'ın kuruluş yıl dönümünü kutlama geleneğini devam ettirerek birlik ve dayanışmayı yansıttıklarını kaydetti.

"Bugün ayrıca, Türkiye'nin Sektörel Diyalog Partneri olarak aramıza katılmasının 3. yılını kutluyoruz. Türkiye'nin kabulünün ardından kurumlar arası iş birliğinin güçlendiğini ve bölgemizle Türkiye arasındaki fırsatların çoğaldığını görüyoruz." ifadesini kullanan Hernandez, Türkiye'ye AAC'nin kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Çakar ise ASEAN'ın kuruluşunun 53. yılının anıldığı böyle anlamlı bir seremoniye katılmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Geçen 53 yılın ardından, 2025 itibarıyla 648 milyon nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla oluşturma vizyonunun uluslararası camia tarafından imrenildiğini kaydeden Çakar, ülkeler arası uyumun, din, dil ve yönetim bakımından çeşitliliğin küresel barış ve istikrara da katkı sağladığını aktardı.

Çakar, ASEAN ülkeleriyle olan ilişkilerin geliştirildiğini ve bunun Türkiye'nin Asya bölgesine dair yaklaşımında hayati öneme sahip olduğunu, dile getirerek Türkiye'nin Asya'nın her başkentinde aktif büyükelçiliği bulunduğunu duyurmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

Üst düzey ikili ve ortak ziyaretleri artırarak ticari hacmin büyütülebileceğini bildiren Çakar, "Bunu gerçekleştirmek için karşılaştırmalı avantajımız olan otomotiv, elektronik, enerji, tarım, bankacılık, finans ve teknoloji sektörleri hesaba katıldığında yeterince fırsat var." diye konuştu.