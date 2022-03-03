ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek

03.03.2022 16:01
ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek

PHNOM Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un bu ay içinde Myanmar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

PHNOM Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un bu ay içinde Myanmar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Myanmar özel elçisi Sokhonn'un, 20- 23 Mart tarihlerinde Myanmar'ı ziyaret edeceğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını belirtti.

Sokhonn'un, 15 Aralık 2021'de ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olacağı açıklanmıştı.

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetimi, 16 Şubat'ta ASEAN'dan özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin vermişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim 2021'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in bu yılki zirveye katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu, Myanmar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN'ın Myanmar özel elçisi, bu ay Myanmar'ı ziyaret edecek - Son Dakika


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