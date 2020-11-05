ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı - Son Dakika

ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı

05.11.2020 11:14
ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı, System.String[]

ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN) Akademi'nin 3'üncü Çalıştayı'nda, geleceğin teknolojileriyle otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürütülen teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine yapılan sunumlar yer aldı.

ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN) Akademi'nin 3'üncü Çalıştayı'nda, geleceğin teknolojileriyle otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürütülen teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine yapılan sunumlar yer aldı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Akademi'nin 3'üncü Çalıştayı, bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 2-4 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Her yıl üniversitelerin kampüslerinde düzenlenen çalıştay, bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle sanal ortamda oluşturulan oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, ASELSAN çalışanlarından oluşan alanında tecrübeli teknoloji mentörleri, 11 farklı teknoloji alanı başlığında oluşturulan sanal oturumlarda, ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkanlarını, dört üniversitedeki öğretim üyeleriyle paylaştı. Ayrıca ASELSAN Araştırma Merkezi araştırmacılarının, geleceğin teknolojileri üzerine ve merkezin otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine yapacakları sunumlar da yer aldı. Etkinliğin son gününde ASELSAN Akademi'den mezun olan 40 öğrenciye mezuniyet anısı takdim edildi. Üniversitelerin Akademi Kurulu temsilcilerinin oylarıyla en iyi üç tez çalışmasının belirlendiği Tez Yarışması'nın kazananlarına ve tez danışmanlarına ödülleri verildi.

'DÜNYADA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SİSTEM ORTAYA KONULDU'

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan şirketi olarak, bu yatırımı değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişiminin de anahtarı olarak gördüklerini kaydetti. Görgün, "Çalışanlarımızın akademik gelişimlerine destek olmak ve tezlerini ASELSAN'da çalıştıkları alanda yapmalarına imkan sağlamak amacıyla, üniversite ve sanayii en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu model ile hem sanayinin hem de akademinin ihtiyaçlarını çıktı odaklı karşılayabilecek, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir sistem ortaya konulmuş oldu" dedi.


ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı
ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı

Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Yapay Zeka, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda, 'geleceğin teknolojileri' çalışıldı - Son Dakika


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