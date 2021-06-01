ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" protokolüne imza attı - Son Dakika

ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" protokolü imzalandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın, Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulduğunu hatırlatan Görgün, o zamanki haberleşme ve savunma alanındaki ambargolara karşı yerli ve milli haberleşme teknolojilerini üretmek amacıyla kurulan şirketin, ilk dönemlerde telsiz çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiğini, daha sonra savunma alanında ihtiyaç duyulan tüm elektronik cihazları yerli ve milli yapmak üzere, kendi üzerine aldığı sorumlukları her seferinde başarı ile tamamladığını belirtti.

Bugün 72 ülkeye ihracat yapan, 9 binin üzerinde çalışanı olan, 13'ü yurt dışında 25 iştiraki olan bir dünya devi haline geldiklerini vurgulayan Görgün, geçen yıl açıklanan rakamlarla ASELSAN'ın, dünyada savunma alanında faaliyet gösteren ilk 100 firma arasından ilk 50'ye girdiğinin altını çizdi.

Görgün, "Bizi mutlu eden sadece ASELSAN'ın ilk 50'ye girmesi değil, bununla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile ilk 100 içine 7 şirketin Türkiye'den girmiş olması, bu alanda ilerlememiz, insan kaynağımız, altyapımız ve her geçen gün birikimimizle beraber büyüdüğümüzün göstergesidir." diye konuştu.

"ASELSAN sivil alanlarda da çözümler üretmeye başladı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirecekleri Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin temelinde akıllı şehirciliğin yattığına işaret eden Görgün, şunları dile getirdi:

"ASELSAN, 40 yıldır savunma sanayisinden elde ettiği bilgi, birikim, mühendislik, tasarım ve altyapı ve hepsinden önemlisi, yetişmiş insan kaynağı ile birlikte, ülkemizin teknolojik ve ekonomik özgürlüğüne katkı sağlamak adına sivil alanlarda da çözümler üretmeye başladı. Ulaşım, enerji, güvenlik, otomasyon ve geçtiğimiz yıl hep beraber şahit olduk, sağlık alanındaki başarıları ve ortaya koyduğu çözümlerde kendini gösterdi ASELSAN."

Görgün, geçen yıl salgın esnasında Türkiye'nin odaklandığı en önemli konuların başında solunum cihazlarının geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"ASELSAN, Baykar Savunma ile birlikte bir KOBİ'nin prototipini ürettiği cihazı seri üretim haline getirip Arçelik'le ilk seri üretimin yapılması ve sonrasında 15 bini aşan solunum cihazının üretilmesi ve bunun akabinde de regülatör cihazı üreterek İtalya ve Fransa'ya ihraç eden, enerji alanında özellikle yenilenebilir enerji entegrasyonunun mühendislik çözümlerini ortaya koyan, işte bugün akıllı şehirciliğin önemli bir altyapısı olan ulaşım alanındaki hem yazılımsal hem de donanımsal çözümleriyle çok şükür ülkemize hizmet etmeye gayret gösteriyor. Akıllı şehircilik ve dijital dönüşümde özellikle yazılımsal hem de donanımsal çözüm üretmek, bunun ekonomik faydasının ötesinde, Türkiye'nin bilgisinin Türkiye'de kalması çok kritik ve önemli. Basit veya çok kolay halledilebilecek diye düşündüğünüz sistemlerden, çok kıymetli veriler ortaya çıkabiliyor. İşte yerli ve milli çözümlerimizle, donanımlarımızla, yazılımlarımızla, hiçbir şey yapamazsak Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması, biçim için yeterli bir motivasyondur. ASELSAN olarak bugün Samsun'da akıllı şehircilik konusunda ilk adımımızı atıyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, dijital dönüşüm hedeflerini geliştirmek adına yeni dünya düzeninde önemli bir yer tutan teknolojik altyapının Samsun'da da entegre olması için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Tarım, turizm, otopark, trafik ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda vizyonel projeler hayata geçirdiklerini aktaran Demir, "Akıllı şehir de bunlardan biri. Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili düşündüğümüz projenin ASELSAN'da hazır olduğunu gördük. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Türkiye'nin şu anda en önemli çalışma yapması gereken alan. Şehirde aklımıza ne geliyorsa dijital teknolojinin girmediği alan kalmadı. ASELSAN ile yaptığımız bu proje, şu anda Türkiye'nin en önemli projelerinden." diye konuştu.

"Proje toplu ulaşım sistemine düzen ve kalite getirecek"

Demir, Türkiye'nin ilk lityum pilli elektrikli otobüslerini de yine ASELSAN ile birlikte Samsun'a kazandıracaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İlk 10 otobüs ve 3 şarj istasyonunu devreye aldığımızda, tüm toplu taşımada elektrikli lityum pil üretmek mümkün. Tamamen sistemin ona geçişini yapacağız. 81 ile ve 85 milyon nüfusa Samsun örnek olacak. Vizyonumuz bu. Onun dışında yine ASELSAN ile SCADA projemizi hayat geçireceğiz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, yapay zeka yazılımlarıyla dijital sistem üzerinden yönetilecek. Toplu ulaşım sistemine düzen ve kalite getirecek. Küçük dokunuşlarla trafik ve ulaşım sorunlarının önemli kısmını çözmüş olacağız. Seyir halindeki araçların hızını artırırken, trafik güvenliğini yükseltip kazaları azaltacak. Şehrin güneyindeki giriş ve çıkışları daha hızlı hale getirecek. Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda araçların daha az yakıt yakarak daha uzun mesafe gidebilmelerini sağlayacak. Emisyon salınımı düşecek. Kara yolu altyapısını daha verimli kullanmaya bizi teşvik edecek. Çevre ve hava kirliliğinin azaltılmasına ciddi katkı sağlayacak. Bu sistem ile birlikte ayrıca kentlilik kültüründe büyük bir gelişme olacak. Kurulan sistem hayatı hem kolaylaştıracak hem de maliyet getirmeyecek. En önemlisi bu şehirde güvenli yaşamayı maksimum seviyeye çıkaracak."

Törende, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da yaptıkları konuşmada projenin önemine işaret etti.