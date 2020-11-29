Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışa hazır - Son Dakika

Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışa hazır

29.11.2020 10:25
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışa hazır, System.String[]

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. ikinci genel kurulunu yaptı.

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. ikinci genel kurulunu yaptı.

Konya Sanayi Odası konferans salonunda, KSS ortaklarından Mustafa Büyükeğen'in divan başkanlığında, ortakların katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın planlandığı gibi 17 Aralık'ta açılışa hazır olduğunu ifade etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da açılış için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayata geçmesi için birçok çalışma yaptık. Çok şükür, ülkemizin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan ile şehrimizin ortak bir yatırım yapma sürecini hayata geçirdik. Tüm Konya bize güvendi. Sürecin en başından, üretime geçiş aşamasına kadar projeye çok emek veren oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız projenin 'olur' imzasını uçakta attılar. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile oda başkanlarımız, yani tüm Konya projeye büyük destek verdi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik. İnşallah çok kısa süre içerisinde açılışını yaparak, bu projeyi hedefine ulaştırmış olacağız."

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne de değinen Kütükcü, tüm ana sanayi firmalarını Aselsan'da olduğu gibi spin off modeliyle Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet etti.

Kütükcü, "Ana sanayi yatırımları ile yaptığımız görüşmelerde, şu anda Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızda yaptığımız gibi, yeni kurulacak bir savunma sanayi yatırımına Konyalı girişimcilerimizin ortak olabileceğini taahhüt ediyoruz. Birçok sanayicimiz, yeni kurulacak böyle bir oluşumun içinde yer almak istediğini bize aktarıyor." ifadelerini kullandı.

"Açılış tarihinde aksama yok"

Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının inşaatında şu ana kadar aksama olmadan ilerlediklerini söyleyerek, pandeminin hedeflerine engel olmayacak şekilde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Koyuncu, "Açılış tarihimiz ile ilgili bize çok soru geliyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, açılışımızda herhangi bir gecikme yok. Hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Aralık Şeb-i Arus günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışımızı yapmak istiyoruz." dedi.

Koyuncu, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgemizin, ilk yatırımı olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile birlikte ikinci yatırımını da aldığını söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya Türkiye Silah Test Merkezi'nin kurulacağını açıkladı. TRTest-Test ve Değerlendirme A.Ş. buranın ikinci yatırımcısı olacak inşallah." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışa hazır - Son Dakika


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