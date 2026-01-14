Asfat'ın 8'inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) 8'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmayı bir devlet politikası haline getiren, yerlilik ve milliliği bir slogandan çıkarıp somut hedeflere dönüştüren, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealini lafla değil icraatla hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ASFAT ailesi adına en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken savunma sanayimizin kazandığı bu yüksek ivmenin artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) 8. kuruluş yıldönümü kapsamında, bugün Gazi Orduevi'nde bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, TSK'dan komutanlar ve ASFAT temsilcileri katıldı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, ASFAT tanıtım ve faaliyet videosunun izletilmesi ile pasta kesimi gerçekleştirildi ve MSB TÜRKAY Orkestrası konser verdi.

"ASFAT, küresel pazara damga vurmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Almanya ziyareti nedeniyle katılamadığı programda gönderdiği mesaj okundu. Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale gelmesi, güçlü ve caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmamızın stratejik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlenmekte ve stratejik projeler birer birer hayata geçirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ta kurulduğu günden bu yana yürüttüğü çok boyutlu ve etkin faaliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına, savunma sanayimizin kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve ülkemizin stratejik bağımsızlığının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamakta üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir. Mühendislikten üretime, bakım idame faaliyetlerinden ihracata uzanan geniş faaliyet alanıyla ASFAT'ımızın bundan sonra da Türkiye markası ile küresel pazara damga vurmaya devam edeceğine şüphem yoktur."

"ASFAT, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78. sıraya yükseldi"

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ise şunları kaydetti:

"Bugün burada, sıradan bir takvim yaprağının çevrilmesini değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayiinde yazdığı büyük bir hikayenin ASFAT'ımızın sekizinci yıl dönümünü idrak etmek üzere bir aradayız. Bugün ASFAT'ın 8. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye'nin savunma sanayiindeki o muazzam yükselişine, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki somut karşılığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün burada gururla anlattığımız her başarı hikayesinin, her ihracat kaleminin, her modernizasyon projesinin ve her mühendislik zaferinin arkasında bir vizyon, bir irade, bir liderlik ve büyük bir emek vardır. Emeği geçen herkese, devlet adamlarımıza, komutanlarımıza, mühendis ve işçilerimize teşekkür ediyorum.

Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmayı bir devlet politikası haline getiren, yerlilik ve milliliği bir slogandan çıkarıp somut hedeflere dönüştüren, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealini lafla değil icraatla hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ASFAT ailesi adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Eğer bugün okyanusları aşan korvetlerimizden, farklı kıtalarda görev yapan platformlarımızdan ve dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78. sıraya yükselen ASFAT'tan söz edebiliyorsak; biliniz ki bu, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan hareketin, sektörün kararlı duruşunun, bize her zaman destek olan ve tecrübeleriyle yol gösteren Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımızın stratejik öngörüsünün bir sonucudur."

Mustafa İlbaş, ASFAT'ın, milli bütçeden pay almadan kendi projeleriyle kendi modernizasyonunu finanse eden ve kendi ayakları üzerinde duran dünyadaki nadir başarılı savunma sanayi modellerinden biri olduğunu ifade etti. İlbaş, geleceğin harp sahasını bugünden tasarladıklarını dile getirerek, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, MİLDEN milli denizaltı projesi, Türkiye Yüzyılı'nın denizlerdeki sarsılmaz kalkanı olacaktır. Bizler bu projelerde ana yüklenici olarak aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Tüm bu süreçte gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Nice stratejik projeyle geleceğin harp sahasını bugünden kuruyoruz"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet ise dünyada jeopolitik dengelerin sarsıldığını ve güç merkezlerinin yer değiştirdiğini kaydetti. ASFAT'ın, 8 yıl içinde kamu aklını özel sektör dinamizmiyle birleştirerek eşsiz bir dünya modeli haline geldiğini vurguladı.

ASFAT'ın dünya savunma sanayi şirketleri listesinde 78. sırada yer aldığını hatırlatan Heybet, "Bu bir tesadüf değildir. Bu planın, disiplinin ve vizyonun sonucudur. Bizim hedefimiz bu sıralarda durmak değildir. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltı MİLDEN ve daha adını açıklayamadığımız nice stratejik projeyle geleceğin harp sahasını bugünden kuruyoruz" dedi.

"ASFAT, savunma sanayimizin sürdürülebilirliği ve stratejik bağımsızlığı adına kritik bir öneme sahiptir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dünyanın güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Türkiye, kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yol almaktadır. Güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye, güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafyada ve kritik dönemde artık küresel bir aktördür. Bu kapsamda, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise tüm dünya olan Türk Silahlı Kuvvetleri, engin muharebe tecrübesi, yüksek manevra, ateş desteği, insansız hava araçları ve elektronik harp yetenekleri, yetişmiş ve nitelikli insan gücü ile geçmişi Metahan'a dayanan 2 bin 235 yıllık ordu tecrübesiyle, yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle her geçen gün imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Son bin asrın en yoğun ve etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek, özellikle terörle mücadele ve hudut güvenliğinde üstün başarılar elde etmektedir.

Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında, Kafkaslar'dan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik önemli görevler üstlenmektedir. Bu geniş görev yelpazesinin sahadaki en somut karşılığı ise harekat bölgelerinde ortaya çıkan ihtiyaçların süratle karşılanmasıdır. Özellikle bölgelerinde büyük bir özveriyle görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin başarısında, yerli ve milli savunma sanayi üretimi, silah ve sistemlerinin katkısı gerçekten çok büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamayı temel bir görev olarak benimseyen ASFAT, savunma sanayimizin sürdürülebilirliği ve stratejik bağımsızlığı adına kritik bir öneme sahiptir.

ASFAT, kurulduğu Ocak 2018 tarihinden itibaren askeri fabrika ve tersanelerin imkan ve kabiliyet kapasitelerini iyileştirerek operasyonel mükemmelliğimizin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 8 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen bu başarılar, disiplinli çalışma, güçlü koordinasyon ve yüksek görev bilinciyle mümkün olmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken savunma sanayimizin kazandığı bu yüksek ivmenin artarak devam etmesini diliyoruz."