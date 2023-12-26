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Asgari ücret yarın mı belli olacak? KABİNE TOPLANIYOR

Kabine toplantısı yarın yapılacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Peki, Asgari ücret yarın mı belli olacak?

Asgari ücret yarın mı belli olacak? KABİNE TOPLANIYOR
26.12.2023 - 19:03,  Güncelleme: 19:08
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Asgari ücret yarın mı belli olacak? Kabine toplantısı yarın yapılacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Peki, Asgari ücret yarın mı belli olacak? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET YARIN MI BELLİ OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu 2024 asgari ücret zammı için toplantılarını sürdürmeye devam ederken, gözler 3. toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Yeni asgari ücret belirlemede nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Bu oran refah payı eklemesiyle yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

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