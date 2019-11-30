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Asgari ücretin olmadığı Avrupa ülkelerinde maaşlar nasıl belirleniyor?
6 saat önce
Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret bulunmuyor. Peki bu ülkeler asgari ücret olmadan işçi haklarının iyi bir şekilde korunduğu ekonomik sistemleri nasıl kurdu?
Asgari ücret Türkiye'de olduğu gibi birçok dünya ülkesinde de sıkça tartışılan gündem konularının başında geliyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışanları psikolojik olarak olumsuz etkilediği gerekçesiyle asgari ücretin piyasa şartlarında doğal bir şekilde belirlenmesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar da sürmekte.
Ancak Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret bulunmuyor. Büyük bir mülteci krizi yaşayan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren İtalya dışında asgari ücret uygulamasının olmadığı bu ülkelerde işsizlik oranı oldukça düşük.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:43
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