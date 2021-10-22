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Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi

22.10.2021 08:54
Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi

İzmit'te yaşayan hamile Elif Balcı, bebeğinin zarar göreceği endişesiyle koronavirüs aşısı yaptırmadı. Koroya yakalanan Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti. Durumu iyice kötüleşen anne, önce entübe edildi daha sonra da yoğun bakıma alındı. Tüm müdahalelere rağmen hastalığı atlatamayan Balcı da bebeği gibi hayata tutunamadı.

İzmit'te bebeğinin zarar göreceği endişesiyle Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile Elif Balcı, kendisindeki bazı belirtiler üzerine test yaptırdı.

KORONAYA YAKALANDI, KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Balcı, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti.

Aşı yaptırmayan Elif, karnındaki bebeğiyle birlikte öldü

ÖNCE BEBEĞİNİ, SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi

Koronavirüs, Elif Balcı, Kocaeli, Balcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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