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Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak - Son Dakika

Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak

02.08.2021 15:55

Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapmama kararı aldı. Söz konusu ilçeler arasında; Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler bulunuyor.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

"KARARIN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok" dedi.

"AŞI YOKSA EKMEK SATIŞI YAPMAYACAĞIZ"

Çiçek, "Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Fırıncılar Odası olarak aldığımız kararın doğru olduğuna inanıyoruz ve kararı uygulayacağız. Gelen vatandaşların hepsi akıllı telefon kullanıyor. Telefonlarında aşı olup olmadıkları belli. Aşısı yoksa ekmek satışı yapmayacağız. Belki biz pandemi döneminde kapanmadık ama binlerce küçük esnafımız kapandı ve mağduriyet yaşandı. Benim kimseyi mağdur etmeye hakkım yok. Bu uygulamayı önümüzdeki hafta itibariyle başlatacağız" diye konuştu.

"AŞI OLMAYA İHTİYACIM YOK"

Uygulamayı doğru bulan Hakan İpek, "Ben sağlık çalışanıyım, zaten 3 doz aşımı oldum. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bu uygulama bizim iş yükümüzü de azaltmış olur. Uygulama gayet mantıklı" dedi.

Eyüp Yıldız ise, "Aşı olmayı hiç düşünmüyorum. Bir şey olacaksa zaten olur. Aşıya gerek yok. Hem aşı olmaya ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak

COVIRAN Bereket, İstanbul, Bağcılar, Esenler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (9)
  • ahmey bulut: Fırıncılar odası başkanı git fırınınla ilgilen Aşı senin haddin degil.ekmegin gramajını düşürüp nasıl zam yaaprız onu düsün senn bildgin odur. Cevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
  • Ahmet Adil: Millet tatil beldelerinde birbiriyle içiçe denize girsin. Kapalı gece kulüplerinde sabahlara kadar kalabalıklar halinde eğlensin. Halk pazarlarında kalabalıktan yürümek mümkün olmasın. Bütün bunları bir kenara bırakalım virüsün yayılmasını aşı olmayanlara bağlayalım. Bravo. Alkışlanacak bir kafa ?????? Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
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