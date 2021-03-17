ASİMED Başkanı Eğilmez: "ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor" - Son Dakika

ASİMED Başkanı Eğilmez: "ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor"

17.03.2021 10:09
ASİMED Başkanı Eğilmez:

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, 1982'de Los Angeles'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını protesto ettiklerini söyledi.

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, 1982'de Los Angeles'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını protesto ettiklerini söyledi. Eğilmez, "ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor" dedi.

Türk Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan için tahliye kararının verildiğini belirten Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, "1975 yılında Lübnan'da kurulan Asala terör örgütü, resmi kayıtlara geçtiği şekliyle 22 ülkenin, 38 şehrinde 39'u silahlı, 70'i bombalı ve 1'i işgal olmak üzere toplam 110 terör eylemi gerçekleştirmiştir. Resmi olmayan kayıtlardaysa 182 eylem görülmektedir. PKK terör örgütü ile de çok sıkı bir işbirliği içerisinde olan bu terör örgütü gerçekleştirdiği eylemlerde, onlarca sivilin yanında 42 Türk diplomatını da şehit etmiştir. Şehit Türk diplomatlarından biri de Kemal Arıkan idi. Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta, kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden diğer terörist Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti. Afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan yazık ki bugünlerde tahliye ediliyor. Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında, şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak 2019 yılında şartlı salıverilmek için başvuruda bulunmuş, Aralık 2019'daki duruşmada mahkeme, Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye'nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak, 26 Mayıs 2020'de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmişti. Şimdi ise Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Sasunyan için yeni bir tahliye kararı aldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un kararı temyiz etmeyeceğini açıklaması sonrasında bu salıverme eylemi kesinleşmiş oldu" dedi.

"Sasunyan, Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak"

Ermenilerin Türkleri sosyal medya üzerinden tehdit ettiklerini ifade eden ASİMED Başkanı Eğilmez, "ABD'de bulunan Ermeni toplumunun tepkisinden, Sasunyan'ın yaptığını doğru bulduklarını görüyoruz ve nitekim o kadar cesaretlenmiş durumdalar ki sosyal medya üzerinden Türkleri ölümle tehdit eden mesajlar atarak, Asala terör örgütüne methiyeler düzüyorlar. Tabi ki terörist Sasunyan'ın serbest bırakıldıktan sonra Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak. Teröristin kendi ifadesiyle de 'Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda kendisine iş verilecek. Biz dernek olarak Kalaforniya Valisi Gavin Christopher Newsom'u teröre ve teröriste verdiği bu destekten dolayı elektronik posta yoluyla protesto etmeye başladık. Valiye gönderdiğimiz postalarda, Asala ve PKK'nın eli kanlı ve bebek katili terör örgütleri olduğunu belgeleriyle hatırlattıktan sonra, başta Türk milleti olmak üzere tüm vicdan ve ahlak sahibi, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine inanan dünya kamuoyunun, valinin teröre verdiği bu açık desteği unutmayacağını ve bizim de unutturmayacağımızı belirtiyoruz" diye konuştu.

"Teröristler için tatil köyü Yunanistan"

ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı!) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldüğünü kaydeden Eğilmez, "Bununla beraber Yunanistan'da bir televizyon kanalındaki (Mega Tv) programda, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapıldı. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmiş"

ASİMED Başkanı Eğilmez, "Yunanistan aynı PKK ve DHKP-C terör örgütleri olduğu gibi FETÖ üyeleri için de güvenli bir liman haline gelmiştir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde sivil toplum kuruluşları, Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Dernek olarak Yunanistan başbakanı Miçotakis' gönderdiğimiz mektupta, Yunan hükümetini FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulmasına, FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ettik" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

ASİMED Başkanı Eğilmez: ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği, Los Angeles, Yunanistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASİMED Başkanı Eğilmez: 'ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü
Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş         
10:15
Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı         
09:53
İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm         
09:46
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek         
09:29
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir         
07:43
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASİMED Başkanı Eğilmez: "ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei