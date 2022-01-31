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ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ - Son Dakika

ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ

31.01.2022 13:23
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, taburcu edilen Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, taburcu edilen Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi. Rektör Özkan, 'Asiye yaklaşık 1 ay önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın destekleriyle başvurdu. 1 aylık mücadele sonrasında ailesiyle beraber Gaziantep'e geri gönderiyoruz. Ancak yaklaşık bir yıl kadar takip edeceğiz Asiye'yi, ara ara çeşitli ameliyatlar yapacağız. İlk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması, beynin zarar görmemesi adına kafatasını korumak için yapılan ameliyatlardı. Yine yüz siniri için tedavi uygulamıştık. Ancak bundan sonraki dönemde saçlı derisinin daha normale dönmesi için uğraşacağız. 1.5 ay kadar sonra tekrar kontrole gelecekler" dedi.

TAMAMLAYICI OPERASYONLAR PLANLANDI

Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yıldıray Çete, 'Yüz ve baş bölgesindeki travmalar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce hastanemizde takibe alınıp tedavisine başlanan Asiye Ateş'e bu süreç içerisinde doku eksiklikleri için doku nakilleri, sinir yaralanmaları için sinir onarımları ve kulak yaralanması için gerekli müdahaleler yapılmıştır. Erken dönem tedavisi tamamlanan hastamızın daha sonra diğer tamamlayıcı operasyonları planlanarak taburculuğu gerçekleştirilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNHTÜ DÖKÜMÜ

Asiye'nin Rektör Özkan ile odasında

Rektör Özkan'ın açıklamaları

Prof. Dr Yıldıray Çete açıklamaları

Asiye annesinin kucağında el sallarken

ANTALYA (DHA)

ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ
ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ

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Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASİYE TABURCU EDİLDİ, SEVİNCİNİ EL SALLAYARAK GÖSTERDİ - Son Dakika
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