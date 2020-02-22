Aşkale Ak Parti'de kongre heyecanı - Son Dakika
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Aşkale Ak Parti'de kongre heyecanı

6 saat önce

Aşkale'de 7. Olağan Kongre heyecanı yaşandı.

Aşkale Ak Parti'de kongre heyecanı, System.String[]

Aşkale'de 7. Olağan Kongre heyecanı yaşandı.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen kongreye, önceki dönem İçişleri Bakanlığı yapan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum Koordinatörü Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Aşkale İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Gençlik Kolları İl Baskanı Erdoğan Dönmez, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, delegeler ve vatandaşlar katılım sağladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası İlçe Başkanı Polat, Belediye Başkanı Yaptırmış, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İl Başkanı Öz ve Milletvekili Altınok katılımcıları selamlama konuşmaları yaptılar.


Kongrede tek aday çıkan A.Kerim Polat 400 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Ak Parti İlçe Başkanlığına seçildi. - ERZURUM

AK Parti, Aşkale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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