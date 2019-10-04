Son Dakika Haberleri: Aşkale'de spor sahası açılışı yapıldı
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Aşkale'de spor sahası açılışı yapıldı

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Merdiven Köyü'nde Futbol sahası açılışı gerçekleştirildi.

Aşkale'de spor sahası açılışı yapıldı, System.String[]

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Merdiven Köyü'nde Futbol sahası açılışı gerçekleştirildi.


Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdiven köyü ilköğretim okulunda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Sepil'in girişlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'in destekleriyle tamamlanan öğrencilerin ve köy gençlerinin kullanacağı çok amaçlı spor sahası açılışı yapıldı.


Açılış törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Aşkale Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Futsal Milli Takım yardımcı Antrenörü Kemal Coşkun, Antrenör Eğitmeni ve eski Futbolculardan Tuna Güneysu, Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Hasan Kabze, Can Arat ve Sinan Kaloğlu katılım sağladı.


Açılışı yapılan spor sahasında futbolcular köy öğrencileri ile kısa bir maç yaptılar. Daha sonra İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte açılışa gelen misafirler öğrencilere lisanslı Erzurumspor formalarını imzalayarak hediye ettiler. - ERZURUM

Erzurum, Futbol, Aşkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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