Asker selamıyla ATA'yı anıp, taktıkları maskelerle lösemiye dikkat çektiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında sahaya çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'lu futbolcular, haftasonu oynanan Erdem Spor maçı öncesi asker selamı vererek Atatürk'ü andı. Aynı zamanda Lösemili Çocuklar Vakfı'nın 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' projesine destek maskelerini takarak destek verdiler.



Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, 1. Amatör Ligin 8. haftasında Zeytinköy Stadı'nda Erdem Gençlik Spor ile karşılaştı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'lu futbolcular maç öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla asker selamı vererek, Atatürk'ü andı.



Siyah-beyazlı futbolcular, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Vakfı'nın 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' projesine de destek verdi. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'lu futbolcular duyarlı bir davranış sergileyip maske takarak sahaya çıktı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'lu tribündeki seyircilerden de büyük alkış aldı.



Maçta üstün bir oyun sergileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Atilla Korkmaz(2), Harun Kayalı, Mustafa Severler ve Aşkın Çiçek'in attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor aldığı galibiyetle başarı grafiğini yükseltirken, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürüyor. - ANTALYA