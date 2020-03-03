"Askeri casusluk" savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

"Askeri casusluk" savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında aranırken Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında aranırken Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından duruşma savcısı söz alarak esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın örgütün talimatlarıyla soruşturmalar yürütüp davalar açtığına yer verilen mütalaada, örgüt mensuplarıyla irtibatını gösteren HTS kayıtlarına yer verildi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen sanığın, darbe girişiminin ardından firar ettiği ve örgüte ait gaybubet (hücre evi) evlerinde saklandığına dair delillerin yer aldığı mütalaada, Mustafa Bilgili ile Halil İbrahim Kütük ile kaldıkları yerde parmak izinin bulunduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanığın örgüte para yardımında bulunduğuna dair MASAK raporu da yer aldı.

Kılınç'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı vurgulanan mütalaada, üzerinde bulunan parayı kendisini yakalayan kolluk görevlisine rüşvet olarak teklif ettiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın örgütün nihayi hedeflerinden haberdar olduğunu ve suçu yargı görevini yürüttüğü sırada işlediğini vurgulayarak, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılıp 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kılınç'ın avukatı, mütalaaya karşı savunma için ek süre ve tahliye talep etti.

Zafer Kılınç da savunma için süre ve tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı erteledi.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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