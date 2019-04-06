Askerlerin Bulunduğu Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
55 dakika önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bedelli
askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ
'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul
- İzmir
kara yolunun Yeniköy Mahallesi
yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bedelli askerler Orhun Furkan Baykan
(31) ile İbrahim Tüfekli'nin (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Manisa Şehir Hastanesine, Gamze Tercan
(31) ise Merkezefendi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: AA
Çukur Dizisinin 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü
Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı