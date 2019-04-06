Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Askerlerin Bulunduğu Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

55 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Askerlerin Bulunduğu Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul - İzmir kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli'nin (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Manisa Şehir Hastanesine, Gamze Tercan (31) ise Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: AA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur Dizisinin 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]