Son Dakika Haberleri: ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, "2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor"
Son Dakika Spor ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, '2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor'

ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, "2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor"

2 saat önce

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak Küçükköyspor-Sakaraspor...

ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu,

Balıkesir Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak Küçükköyspor-Sakaraspor karşılaşmasıyla start alacağını açıkladı.


Erhanoğlu; Ayvalık, Altınova, Küçükköy ve Alibey Adası'ndaki stadyumların bakımlarının yapıldığını ve sağlık ekiplerinin, saha komiserleriyle hakemlerin lig için görevlendirildiklerini kaydetti.


Ligdeki tüm takımlara kazasız-belasız bir sezon geçirmelerini dileyen Cemal Erhanoğlu, takımların taraftarlarının da maçlarda tribünlerdeki yerini alacaklarına inandıklarını belirtti.


Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Erhanoğlu, Süper Amatör A Grubu karşılaşmalarının; Savaştepe Belediyespor-Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor-Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor-1966 Edremitspor ve Burhaniye Belediyespor- Dursunbey Belediyespor maçlarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Körfez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
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