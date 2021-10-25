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"Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

"Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı

25.10.2021 10:04

Avukat Işıl Çevikel Vanlı, 2019'da alt geçitten geçerken "Aşkım hoş geldin, gel öpeceğim" diyerek kollarını açan Mustafa A.'nın tacizine maruz kaldı. Vanlı şahıstan şikayetçi olurken, şüphelinin "Akli dengem bozuk, iftira atıyor şikayetçiyim" savunması da bir işe yaramadı. Mahkeme olayda cinsel taciz suçunun oluştuğunun altını çizerek sanığın bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Avukat Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çevikel Vanlı, 2019 yılında Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde alt geçitten geçtiği sırada daha önce hiç görmediği Mustafa A. kollarını açarak genç avukata "Aşkım hoş geldin, gel öpeceğim" dedi. Vanlı korkup kaçarken, şüpheli ise "Kaçma aşkım" diyerek tacizine devam etti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hemen polisi arayan avukat Işıl Çevikel Vanlı'nın ihbarı üzerine şüpheli kısa sürede olay yerinde yakalandı. Mağdur avukat da tacizciyi teşhis etti. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki adam hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"HALA KAPALI YERLERDEN GEÇEMİYORUM"

Davanın ilk celsesinde mağdur avukat şikayetçi olduğunu söyledi. "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" diye de ekledi. Tacizci sanık ise klasik bir savunmaya imza atarak, "Davranış bozukluğum var. Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

2 KEZ DAHA AYNISINI YAPMIŞ

Sabah'ın haberine göre savunması gibi Adli Tıp raporu da sanık Mustafa A.'yı kurtarmaya yetmedi. Dahası rapor tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan kaydı olduğunu gözler önüne serdi. "Davranış bozukluğum var" savunmasına sığınan sanık için doktorlar "akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" dedi. Bu raporun ardından da mahkeme nihai kararını verdi.

BİN 500 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme, Mustafa A.'nın cinsel taciz suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Suçun işleniş şekli, yer ve zamanı, kastının yoğun olduğunu da dikkate alarak önce 90 gün karşılığı adli para cezasına karar verdi. Ardından yargılama sürecindeki davranışlarını ve geçmişini dikkate alarak indirime gitti ve 75 gün karşılığı, günlüğü 20 liradan toplamda bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanığın ileride suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat edindiğini vurgulayan mahkeme cezayı erteledi.

"CEZA ALMASI, CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kararın ardından konuşan mağdur avukat Işıl Çevikel Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın. Sanığın ceza alması caydırıcılık açısından çok önemli bir adım. Ancak hiçbir neden olmaksızın iyi hal indirimi almasını anlamak çok güç. Hemcinslerim lütfen cinsel taciz karşısında susmasın, korkmasın. Şikayetçi olsunlar. Biz genç kadın avukatlar olarak onlara yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.

Kocaeli Adliyesi, İstanbul Barosu, Mahkeme, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Aşkım öpeceğim' diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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