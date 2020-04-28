ASKON Diyarbakır Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarına destek verdiklerini söyledi.



ASKON Diyarbakır Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, İHD ile beraber bazı Baroların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dini inanç temelindeki beyanlarını kınamalarını kabul etmediklerini söyledi. Başkan Nasıranlı, "Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesinde 'Ey insanlar İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutıliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi idi. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim' ifadelerini kullanmıştı. Bu beyanlar din insanlarının uyarma, tebliğ, Allah'ın emirlerini insanlara söyleme, iletme görevi kapsamında olup, din adamının kendi görevini yerine getirmektir. Nesil güvenliği, sağlık hakkının korunması ile ifade özgürlüğü niteliğindedir kaldı ki dinimizce haram ve yasak sayılan bu eylemi savunmak asla Müslümanlıkla hatta birçok inanca uymamakla beraber tarihte de görülüyor ki toplumları helaka kadar götürmektedir. Bizler ASKON Diyarbakır Şubesi olarak inancımıza ters olan, haram olan bu tür sapkınlıkları savunan hiç bir zihniyeti meşru görmediğimiz gibi özelikle benimde mensubu olduğum Diyarbakır Barosunun da bu kervana katılması ayrıca şahsımı üzmüştür, çünkü Diyarbakır peygamberler ve sahabeler kentidir, ayrıca Kürtlerin dini inançları, İslami değerleri, gelenekleri görenekleri vardır. Kürtler tarih boyunca mertlikleri, delikanlıları, değerleri, inançları aile kavramına olan bağlılıkları ile anılmışlardır ama Diyarbakır'da Kürtlerin değerlerine saygı duyulmadan baromuzun yapmış olduğu bu açıklamayı uygun görmeyip geri çekmesini öneriyorum, özellikle Kürt milletine büyük bir saygısızlık olmuştur. Kürtlerin hiçbir değeri ile bağı olmayan bu açıklama Diyarbakır Baromuzun yönetiminin kendi aydına yaptığı bu açıklama talihsizlik olarak nitelendiriyorum. İHD, Ankara Barosu ve İzmir Barosu ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef gösterenler ayrıca ahlaksızlıklara çanak tutanlar milletimizin bütün ahlaki değerlerine direk saldırı olarak görmekteyiz ve yine bu gün diyanete yapılan saldırı üzerinden bu tür zihniyetlerin asıl amaçlarının inancımıza saldırmak olduğunu da görmekteyiz. Dolayısı ile bunların diğer bir amacı da toplumu germek, toplumda kin ve nefreti yaymak ve kılıflar uydurularak toplumu dönüştürme çalışması yürütmek olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizler, zina ve eş cinselliğin İslam dininin temel yasaklarından olduğuna inanıyor ve cuma hutbesindeki meşru uyarıları destekliyoruz. Kimsenin yaşam tarzına müdahale gibi bir durumu savunmadığımız gibi toplumu ayrıştırma ve ahlaksız yaşama sevk etmeye çalışan, toplumumuzun hiçbir değeri ile bağdaşmayan bu milletin değerleri ile ilgisi olmayan bu odaklara da çanak tutmuyoruz, aksine kınıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR