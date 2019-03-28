Aslan: Bayraklı'yı Şimdiye Kadar Hor Gördüler

Bayraklı'nın hor görülen bir ilçe olduğunu kaydeden Aslan, 10 yıldır yapılamayanları göreve geldikleri andan itibaren yapacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Radyo Trafik İzmir belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyor. "Adaylar Trafikte" programında Esra Balkanlı'nın ve Bayraklıların sorularını yanıtlayan AK Parti Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı Ali Aslan, önceliği kentsel dönüşüme vereceklerini ve bu sayede yolların, caddelerin, sokakların genişleyeceğini bildirdi. "Bayraklı hor görülen bir ilçe." diyen Aslan, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olmasına rağmen ulaşıma ilişkin projelerin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

"KİMSEYİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİZ"

Hizmet sektörünü çok sevdiği için belediye başkanlığını kendisiyle özdeşleştirdiğini belirten Ali Aslan, "Siyasette en faydalı olacağım yeri belediye başkanlığı olarak görüyorum ve o göreve doğru yürüyorum. Belediye çalışanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Onlara sahip çıkacağız. Kimseyi ekmeğinden etmek gibi bir düşüncemiz yok, bunun için söz veriyoruz." dedi.

"10 YILDIR YAPILAMAYANI YAPACAĞIZ"

AK Parti Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı Aslan, kentsel dönüşüm ve istihdam yaratma konusunun öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, "Bayraklı'da en büyük sıkıntı yol, kanalizasyon, sosyal tesis, park ve bahçelerin yetersiz olması... Biz geldiğimizde 10 yıldır yapılamayan kentsel dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm sonucunda yollar, caddeler, sokaklar genişleyecek, yeşil alan ve parklar artacak." şeklinde konuştu.

"BAYRAKLI HOR GÖRÜLEN BİR İLÇE"

Ali Aslan, ulaşım anlamında en büyük sıkıntıların yaşandığı ilçelerden biri olan Bayraklı için yapılacak çalışmalardan şu sözlerle bahsetti:

"Bayraklı çok hor görülen bir ilçe. İZBAN hattının yer üstüne yapılması bile bize verilen değeri gösteriyor. İZBAN hattı denizle olan ilişkimizi kesiyor. 350 bin nüfuslu Bayraklı'nın insanları işe gidiş ve işten dönüşlerde ulaşım anlamında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Büyükşehirin sorumluluğunda olmasına rağmen ulaşım projelerinin peşini bırakmayacağız. Başta Smyrna Meydanı olmak üzere yeni bağlantı yolları, viyadükler, battı-çıktılar yaparak Bayraklı'nın trafik akışını hızlandırıp sorunları çözeceğiz. İZBAN hattını yer altına alarak, Altınyol'u da 4 buçuk metre yer üstüne alarak hem trafik akışını rahatlatacağız, hem de sahille kesintisiz bağlantı sağlayacağız. Çevre yolu bağlantı yollarını daha kullanılabilir bir hale getireceğiz."

"BAYRAKLI'YA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR"

Aktif olmadığı için Bayraklı Vapur İskelesi'nin trafiğe bir katkısının olmadığını aktaran Aslan, "Muhakkak biz geldiğimizde Bayraklı İskelesi'nin aktif hale gelmesini hedefliyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışacağımız için Nihat Zeybekci'ye de oy verilmesi gerekiyor. CHP'li başkanlar Bayraklı'ya sürekli üvey evlat muamelesi yaptılar. Şehir hastanesi de bitme aşamasında. Çevre yoluna yeni bağlantı yolları eklenerek hastanaye ulaşım sağlanacak." ifadelerini kullandı.

ÖZKANLAR PAZARI VE YENİ SEVGİ YOLU…

Çok büyük bir sorun haline gelen Özkanlar pazarı hakkında konuşan Ali Aslan, "Mevcut başkan 10 yıldır buraya bir çözüm bulamadı. Gerekli görüşmeleri yaptık; biz geldiğimizde Özkanlar'da sorun kalmayacak. Pazar yerinin orijinal yerinde çok katlı pazar yeri yapacağız. Bodrum katı otopark olacak. Mimarisiyle bölgeye yakışır bir pazar yeri olacak. Haşim İşcan Caddesi'ni sevgi yolu yapmak gibi bir projemiz var. Trafik sorununu çözdükten sonra burayı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Haşim İşcan Caddesi, Mavişehir ve Bostanlı'nın önüne geçebilir ama sahip çıkılmadığı için şimdiye kadar öksüz kaldı." açıklamasını yaptı.

"BAŞKANLIK MAKAMINI KALDIRACAĞIZ"

İyi bir yöneticinin zamanı iyi yöneterek herkese zaman ayırması gerektiğine de vurgu yapan AK Parti Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı Ali Aslan, "Biz söz veriyoruz, belediye başkanlık makamını kaldıracağız. Belediye binasının 8. katını gerekli tadilatları yaparak sosyal tesise çevireceğiz. Biz birinci kata ineceğiz, odamız şeffaf ve ulaşılabilir olacak. Sürekli halkın içerisinde olacağız, ilişkimizi kesmeyeceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.