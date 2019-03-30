Aslı Hünel, 2 Bin Yıllık Tiyatroda Şarkı Söyledi

Aslı Hünel, 2 bin yıllık tiyatroda şarkı söyledi Ünlü seyahat yazarı: "134 ülkeyi gezdim, böylesi yok" Turizm Bakanı'nın eşi: "Roma'ya değil Afrodisias'a gidin"AYDIN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un başlattığı "Her şehri ünlüsüyle geziyorum" projesi kapsamında...

Aslı Hünel, 2 bin yıllık tiyatroda şarkı söyledi

Ünlü seyahat yazarı: "134 ülkeyi gezdim, böylesi yok"

Turizm Bakanı'nın eşi: "Roma'ya değil Afrodisias'a gidin"



AYDIN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un başlattığı "Her şehri ünlüsüyle geziyorum" projesi kapsamında tiyatro ve ses sanatçılarının da bulunduğu isimler ilk defa geldikleri Afrodisias'a hayran kaldı.

2 bin yıllık 8 bin kişilik akustiği ile mikrofona ihtiyaç olmadan muazzam bir ses imkanı sağlayan tiyatroda arkadaşlarına mini bir konser veren şarkıcı Aslı Hünel ve kısa bir tirat yapan tiyatrocu Asuman Dabak, tiyatronun bu özelliğini bir kere daha ortaya koydu.

Grubu Afrodisias Müzesi girişinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, eşi Hatice Soley, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Jandarma Komutanı Onur Özdemir karşıladı. Pervin Ersoy liderliğinde Ayrıcalıklı Rotalar Seyahat Yazarı Serda Büyükkoyuncu, Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç, Sacred7 Travel ve Rotahane'nin organize ettiği etkinlikte Aslı Hünel ve Asuman Dabak gibi tanınmış isimler de yer aldı. Yöresel müzik ve efe ekibi kısa bir gösteri sundu. Ünlü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un rehberlik yaptığı gezginler ilk defa geldikleri Afrodisias'a hayran kaldı.

Gezi hakkında bilgi veren Saffet Emre Tonguç, "Gezileri 2-3 günlük yapıyoruz. Türkiye'nin 81 ilini gezme hedefindeyiz. Çok güzel bir ekip oluşturuldu. Amaç Türkiye sevgisini daha geniş kitlelere yaymak ve ülkemizi tanıtmak. Bu etkileşimin daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Ünlülerin aramızda olmasının sebebi de sosyal medya etkileşimlerinin önemli olması" ifadelerini kullandı. Tonguç, "Afrodisias benim Anadolu'da en sevdiğim Antik kentlerden biri. Burası adeta gizli kalmış bir hazine. Müzesi olağanüstü. Burası bir heykeltıraşlık okulu. Heykeltıraşlar en güzel eserlerini burası için vermişler. Müthiş bir tiyatrosu var. Önce tiyatro ardından agoranın müthiş manzarasına bakmalısınız. Hadrian Hamamları, odeon, Afrodit Tapınağı, 30 bin kişilik stadyum. 134 ülkeye gittim ve gördüm ki buradaki stadyum en iyi stadyumlardan bir tanesi" dedi.

Türkiye'nin şehirlerinin bilinirliliğini arttırmak için bu yola çıktıklarını ifade eden Pervin Ersoy, "Batı doğuyu, doğudaki batıyı tanısın istedik. Gittiğimiz şehre kendi ünlüsüyle gittiğimizde daha farklı oluyor. Denizli'ye gelirken Özcan Deniz bize eşlik etti. Göbeklitepe, Urfa, Nemrut, Isparta'ya gideceğiz. Ben buraya ilk defa geldim. Buraya daha önce gelmediğime çok pişman oldum. Benim gibi binlerce kişi var belki. Sosyal medyaya koyacağımız fotoğraf ve videolardan etkilenip çok sayıda insan buraya gelecektir. Etkiyi büyütmeye çalışıyoruz. Afrodisias bugüne kadar neden daha fazla ön plana çıkmadı ve ben diye buraya daha önce gelmedim diye kendime kızarak gezdim burayı. Muhteşem bir yer. Ben Roma'ya gidip Collesium'u gezene kadar Afrodisias'ı gezmenizi tavsiye ediyorum. Önce Türkiye ardından tüm dünya" dedi.

"Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" projesine destek amacıyla Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias'a gelen ünlü sanatçı Aslı Hünel, ilk defa geldiği Afrodisias'a hayranlığını gizleyemedi. 8 bin kişilik tiyatroda arkadaşlarının istediğini kırmayarak şarkı söyleyen Hünel, "Tüm Türkiye'yi bu güzel ve değerli kenti görmeye davet ediyorum" dedi. Projenin ilk aşamasından bu yana içerisinde olan ve tüm illere gitmeye çalışan Aslı Hünel, Afrodisias'ta yoğun ilgiyle karşılandı. Kendisi de kente hayran kalan Hünel, burada arkadaşlarının şarkı talebini kırmadı.

Böyle bir yerde şarkı söylemenin nasıl bir duygu olduğu sorusunu yanıtlayan Hünel, " Çok yakın arkadaşlarım ve kıymetli bakanımızın değerli eşi Pervin Ersoy hanımefendi benim çok eski dostum ve arkadaşım. Kendisiyle ve çalışmalarıyla gurur duyuyorum. Onlar isteyince seve seve söyledim. Öyle bir tarih ve tiyatroda kendimizi bulunca tabi çok mutlu olduk. Çok farklı ve heyecanlı bir duygu. Eğlenceli ve keyifliydi. Tarihin içinde çok güzel bir yolculuk oldu" şeklinde konuştu.

Etkinlikte tiyatro sanatçısı Asuman Dabak, Dünya Tiyatrolar Gününe özel olarak 2 bin yıllık 8 bin kişilik tiyatroda Cyrano de Bergerac'tan ve Odeon'da William Shakespeare'dan birer tirad gerçekleştirdi. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aslı Hünel de Memleketim, Sen Gelmez Olsun, Seni Sevdiğimi Unut gibi şarkıları seslendirdi. Etkinliğin sonunda yenilen yemeğin ardından Kaymakam Ahmet Soley, eşi ve Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger Pervin Ersoy'a birer hediye takdim ettiler.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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