ASO Başkanı Özdebir, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Cumhuriyeti'nin her aşamasına tanıklık eden ve doğru haberciliğin öncüsü Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Özdebir, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı'ya tebrik mesajı yolladı.

Mesajında AA'nın tarihi rolüne dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her aşamasına tanıklık eden ve doğru haberciliğin öncüsü AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."