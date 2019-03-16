Son Dakika Haberleri: Aso Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

Aso Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin güçlü olabilmesinin yolunun üretimden geçtiğini belirterek, "Bize düşen daha fazla çalışmak ve üretmek.

Aso Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, System.String[]
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin güçlü olabilmesinin yolunun üretimden geçtiğini belirterek, "Bize düşen daha fazla çalışmak ve üretmek. İşimize odaklanıp, yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım. Bunun için nesillerimizi bu yönde eğitmemiz gerekiyor." dedi.

Özdebir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında, Yeni Zelanda'da camilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünyada en çok devletin kurulduğu coğrafyada yer alan Türkiye'nin güçlü olma mecburiyetinin bulunduğunu ve bunun büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayan Özdebir, ülkenin güçlü olabilmesinin yolunun da üretimden geçtiğini bildirdi.

Özdebir, Türkiye'nin ne kadar çok teknolojik ürün üretebilirse bu coğrafyada bekasının o kadar devamlı olacağını ifade ederek, "Bu anlamda hepimize görevler düşüyor. Şu anda yaşamış olduğumuz kur şokuyla beraber zor bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreç içinde firmalarımızı ve istihdamı devam ettirebilmemiz lazım. Devletimiz bu konuyla ilgili ihracatından istihdamına kadar tedbirler alıyor, destek veriyor. Bize düşen daha fazla çalışmak ve üretmek. İşimize odaklanıp, yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım. Bunun için nesillerimizi bu yönde eğitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Nesillerin eğitimi için ASO olarak gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Özdebir, beceri sahibi insanların eğitilmesi, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve imalat sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

"2023 hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat"

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de kentin geleneksel ve yöresel lezzetlerine değinerek, ilden geçen yıl 79 milyon liralık yumurta ihracatı yapıldığını söyledi.

İhracatta 342 milyon dolarla Afyonkarahisar'ın 29. sırada olduğunu belirten Serteser, "İlimizin 2023 hedefi 1 milyar dolarlık ihracat." ifadesini kullandı.

Serteser, Afyonkarahisar'ın mermerin yanı sıra termalin de başkenti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz termali sadece otellerde, turizmde kullanmıyoruz. 1 milyon 200 dönümlük teknolojik seralarda domates üretiliyor. 25 bin konutu termal ile ısıtıyoruz. Bütün bu otellerin kullanma ve ısıtma suyunu termalden karşılıyoruz. Aynı zamanda 3 megavatlık elektrik santrali yapıldı ve elektrik üretiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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