Aston Martin Türkiye Ziyareti

Yeniköy Motors, Aston Martin Türkiye tarafından İstanbul'da özel sürüş etkinliği düzenlendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, markanın performans ve mühendislik anlayışını gerçek hayat koşullarında ortaya koyan deneyime sahne oldu.

Aston Martin modellerinden oluşan konvoy, İstanbul'un farklı yol karakterlerini barındıran rotasında, güven, yol tutuş, sürüş kabiliyeti ve hızlanma becerisini bütüncül şekilde deneyimleme imkanı sundu.

Etkinliğin merkezinde yer alan "DBX", yalnızca teknik verilerle değil, değişken zeminler, farklı yol yüzeyleri ve yağış altında gerçekleşen sürüş boyunca sergilediği dengeli karakterle öne çıktı.

Gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, hassas gaz tepkileri ve optimize edilmiş şasi dengesi sayesinde DBX, yüksek hızlanma anlarında dahi sürücüye tam kontrol hissi sundu. Yaklaşım, performansın yalnızca hızdan ibaret olmadığını, güvenle birleştiğinde gerçek anlamını bulduğunu bir kez daha gösterdi.

Sürüş boyunca, yol tutuş ve direksiyon tepkilerindeki netlik, DBX'in segmentinde neden referans noktası olarak kabul edildiğini ortaya koydu.

Hızlanma kabiliyeti, ani yön değişimlerinde sağlanan stabilite ve sürüş temposunda dahi korunan konfor seviyesi, DBX'i yalnızca güçlü değil, aynı zamanda rafine performans SUV'u haline getirdi.

DBX'in kağıt üzerindeki performans verilerinde kurduğu üstünlük, etkinlikle gerçek hayat koşullarında da kabiliyetini kanıtladı.

Farklı yol senaryolarında sergilediği istikrarlı sürüş karakteri, modelin mühendislik yaklaşımının yalnızca teoride değil, pratikte de karşılık bulduğunu ortaya koyarken, güven, kontrol ve performans arasındaki dengeyi de gözler önüne serdi.

Bu yönüyle DBX, "Top Gear" tarafından layık görülen "Yılın En İyi Super SUV'u" ödülünü neden hak ettiğini İstanbul yollarında da açıkça kanıtladı.

Şehir içi kullanımdan yüksek tempolu sürüşlere uzanan geniş yelpazede aynı karakter bütünlüğünü koruyan DBX, segmentinin liderlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılar araçlarının dinamiklerini kontrollü deneyimleme fırsatı buldu

Konvoy düzeninin bütünlüğü, etkinlik boyunca "Safety Car" eşliğinde korundu. Yapı sayesinde sürüş güvenliği en üst seviyede tutulurken, tüm katılımcılar araçlarının dinamiklerini kontrollü ve kesintisiz deneyimleme fırsatı buldu.

Farklı Aston Martin modelleri de bu özel sürüş etkinliği boyunca markanın çok yönlü performans karakterini ortaya koydu. Farklı gövde tipleri ve sürüş dinamiklerine sahip modeller, konvoy düzeni içinde yüksek hız stabilitesi, hassas direksiyon tepkileri ve dengeli yol tutuşlarıyla dikkati çekti.

Etkinlik, Aston Martin'in performans anlayışının yalnızca pistlerde değil, günlük hayatın içinde, gerçek yol koşullarında da ortaya koydu.

"Müşterilerilerimizle bir araya gelmekten keyif alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, müşterileriyle bir araya gelmekten keyif aldıklarını belirtti.

Sadece bir otomobil markası olmadıklarını, paylaşılan bir tutku, güçlü kültür ve zamanla aileye dönüşen özel bir bağ olduklarını kaydeden Kaya, "Bu tür sürüş etkinliklerine ev sahipliği yapmak, bu bağı aynı yol üzerinde hep beraber hissetmek, hep birlikte sürmek ve bu topluluğun bir parçası olmak, Aston Martin ruhunun en güzel yansımalarından biri." ifadelerini kullandı.