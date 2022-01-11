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"Astronot" kıyafetli kurbağa adamlar sıfır görüş şartlarında görev yapabiliyor - Son Dakika

"Astronot" kıyafetli kurbağa adamlar sıfır görüş şartlarında görev yapabiliyor

11.01.2022 11:06
"Astronot" kıyafetli kurbağa adamlar sıfır görüş şartlarında görev yapabiliyor

İzmir'de görev yapan polis kurbağa adamlar, solunum gazının hortumla sağlandığı sistemle görüş mesafesinin olmadığı sulara dalıp görevlerini yapabiliyor.

İzmir'de görev yapan polis kurbağa adamlar, solunum gazının hortumla sağlandığı sistemle görüş mesafesinin olmadığı sulara dalıp görevlerini yapabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 14 kurbağa adam, mesleklerindeki zorlukları teknolojinin imkanlarıyla en aza indiriyor.

Kurbağa adamlar, "sert başlıkla satıhtan ikmalle dalış sistemi" adı verilen teknikle, karadaki araca bağlı hortumlar ve özel başlıkla su altına iniyor.

Özellikle görüş mesafesinin olmadığı ve riskli sularda kullanılan sistemle, karadaki araçta bekleyen polis, suyun altındaki ekip arkadaşlarının nefes alıp vermesini dinleyip onlarla konuşabiliyor.

Su altındaki personelin solunum gazı seviyesini kontrol eden ve herhangi bir olumsuz durumda kendisine bildiren polisler, kamera takılabilen sistemle arkadaşlarını yönlendiriyor.

Astronot kıyafetini andıran giysiyle su altına inen dalgıçlar ise yaklaşık 58 metre derinliğe kadar rahatça görev yapabiliyor. Dalgıçların su altında nefes almaları hortum vasıtasıyla sağlanıyor.

"Profesyonel malzemeleri kullanıyoruz"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, AA muhabirine, "satıhtan ikmalle dalış sistemi"nin kendilerine çok yüksek güvenlik sağladığını söyledi.

Görüşün hiç olmadığı sularda çalışırken bile rahatça görev yapıldığını anlatan Tuğbay, şunları kaydetti:

"Derinliği siz yukarıdan panelden görüp 'şu anda şu metredesin, şuraya doğru gidiyorsun' veya 'biraz daha yukarı çıkmalısın' gibi yönlendirmeleri yapabiliyorsunuz. Bu sistemin üzerine ışık ve kamera sistemleri de bağlanabiliyor. Dolayısıyla aramış olduğunuz bir delille alakalı görüntü kayıtlarını da adli mercilere iletebilecek duruma geliyoruz. Şu anda biz kirletilmiş sularda da çalışacak şekilde üretilip, tasarlanmış profesyonel malzemeleri kullanıyoruz. O yüzden kendimize söylediğimiz konu şu. Bu görevi yapmamıza engel bir durum yok. Görevi nasıl yapacağımızla alakalı düşünmeye, vakte ihtiyacımız var. Engel görmüyoruz kendimize, 'yaparız' diyoruz, sadece nasıl yapacağımızı düşünmemiz ve planlamamız gerekiyor."

Tuğbay, sistemi bebeklerdeki kordon bağına benzettiklerini dile getirdi.

Dalgıcı bir hortum grubuyla aşağıya gönderdiklerini belirten Tuğbay, "Bu hortum grubunun içerisinde soluduğu gaz, konuşma sistemi, aynı zamanda dalgıcın derinliğini görmek için kullandığımız bir hortum var. Işık ve kamera sisteminin tek kablo içerisinde olduğu bir grup var. Üçlü, dörtlü veya 5'li hortum grubu sarmal şeklinde değiştirilebiliyor. Hatta bazı yerlerde sıcak su dalışı elbiseleriyle beraber kullanılan, dalgıcımıza sıcak su gönderilen sistemler bile var." diye konuştu.

Dalgıcın sağ salim görevini icra etmesini amaçladıklarını vurgulayan Tuğbay, çalışma sonrası her arkadaşının yüzeye çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Görüşün olmadığı sularda soluma sistemi ile dalışta kullanılan gazın derinliğe göre değiştiğine dikkati çeken Tuğbay, uygun şartlarda 58 metreye kadar inebildiklerini sözlerine ekledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Astronot' kıyafetli kurbağa adamlar sıfır görüş şartlarında görev yapabiliyor - Son Dakika


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