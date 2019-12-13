Asya borsaları hızlı yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları hızlı yükseldi

7 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün akşam saatlerinde Çin'in ABD'den daha fazla tarımsal ürün ithal etmesini, ABD'nin de Çin'e yönelik mevcut tarifeleri düşürmesini içeren ilk faz anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulduğuna dair resmi olmayan haberler dolar endeksindeki düşüşü beraberinde getirirken, küresel çapta pay piyasalarına da pozitif yansıdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise Çin'in sorunların çözülmesi için taahhüt verdiği belirtilerek, ancak anlaşmanın iki tarafa da fayda sağlaması gerektiği vurgulandı.

Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliği artıran haberlerin yanı sıra, İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlaması da küresel risk iştahını destekledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,78 değer kazanarak 2.967,68 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,55 artarak 24.023,10 puandan günü tamamlarken, bu seviye Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek kapanış olarak kayıtlara geçti. Dolar/yen paritesi ise dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,2'lik yükselişle 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,92 artışla 40.954,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,32 primle 27.629,86 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,54 kazançla 2.170,25 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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