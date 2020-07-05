Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

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Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirirken, bu rakam salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Vaka sayılarının 1607 artarak 63 bin 749'a yükseldiği ülkede, ölenlerin sayısı 3 bin 171'e, iyileşenlerin sayısı ise 886 artışla 29 bin 105'e ulaştı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 12 bin 435'e, Doğu Cava'da 14 bin 13'e, Bali'de 1849'a ve Lampung'da 195'e çıktı.

Malezya'da 5 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 5 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, toplam vaka sayısı 8 bin 663'e yükseldi.

Bugün 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 8 bin 465'e çıktı, aktif vakalar ise 77'ye düştü.

Şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 21 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadı.

Tokyo'da yeni 111 vaka

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 164 artışla 20 bin 490'a yükselirken, virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Son bir günde yeni 111 vakanın kayıtlara geçtiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 765'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1885, Kanagawa'da 1583, Hokkaido'da 1277, Saitama'da 1215, Çiba'da 1005, Fukuoka'da 871, Hyogo'da 711 oldu.

Singapur'da 136 yeni vaka görüldü

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 136 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 44 bin 800'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 18'inin Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 40 bin 117 kişi iyileşirken, halen 4 bin 657 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 162 bini aştı

Ülke basınındaki habere göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 738 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 162 bin 417'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 55 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 52'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 72 bin 625 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 190'a çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland hükümeti, son 24 saatte, karantinada tutulan 5 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 190'a çıktığını bildirdi.

Tespit edilen yeni vakaların Kuveyt, İngiltere ve Sudan'dan dönen kişiler olduğu belirtilirken, ülkede son 40 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 71 kişi iyileşti, 61 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler'de son bir günde 2 bin 424 Kovid-19 vakası görüldü

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 424 Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 254'e yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1297'ye çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 11 bin 942'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

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