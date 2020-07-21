Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 57 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 709'a çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 210 bin 510'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 115 bin 397'ye ulaştığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1951 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 70 bin 764'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1837'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 23 bin 289'a ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 45 bin 646 olarak kaydedildi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1655 artışla 89 bin 869'a yükseldiğini açıkladı.?

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 81 artarak 4 bin 320'ye, iyileşenlerin sayısının da 1489 artarak 48 bin 466'ya ulaştığını aktardı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 17 bin 279'a, Doğu Cava'da 18 bin 828'e, Bali'de 2 bin 856'ya ve Açe'de 149'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 15 artarak toplam 8 bin 815'e yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 562, aktif vakalar ise 130 oldu.

Kovid-19'dan toplam 123 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 399 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 9'unun yurt dışı irtibatlı, 9'unun Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 434'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 44 bin 371 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 255'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, Mısır, Japonya ve Sudan'dan ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 105 kişi iyileşti, 92 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 12 vaka görüldüğü kaydedildi.

Ülkede 96 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmüyor.

Bugüne kadar 369 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 360 kişi iyileşirken, 1'inin durumu kritik 36 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Tamamı yurt dışı kaynaklı olan yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 197'ye çıktı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 140 kişi iyileşti, 57 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte tespit edilen 186 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 844'e çıktı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 40 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da vaka sayısı 27 bini geçti

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 527 artarak 27 bin 83'e yükselirken, virüsten ölüm yaşanmadı.

Son bir günde yeni 237 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 9 bin 816'ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 541, Kanagawa'da 2 bin 37, Saitama'da 1822, Hokkaido'da 1361, Çiba'da 1324, Fukuoka'da 1074, Hyogo'da 852 oldu.

Japonya'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 1001 kişi hayatını kaybetti.