Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 886 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 154'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 240 bin 476'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 136 bin 839'a ulaştığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 5 bin 32 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 103 bin 185'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 59'a yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 557'ye ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 35 bin 569 olarak kaydedildi.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 553 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 279 bin 669'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 976'ya çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 248 bin 577'ye yükseldi.

Ülkede kritik durumda 1146 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 313 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunun ise geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 52 bin 825'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 470 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 317'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Rusya, Endonezya, Bahreyn, Almanya ve Japonya'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 1342 kişi iyileşti, 117 kişinin tedavisi sürüyor.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 4 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 590'a yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların 2'sinin ülkede son 3 ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan da Nang'da 2 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 5'e çıktı.

Da Nang şehrinde 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük 3'üncü şehri da Nang'daki bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti, 212 kişinin tedavisi sürüyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 14 artarak 8 bin 999'a yükseldi.

Bugün 17 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 664'e, aktif vakalar ise 210'a ulaştı.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1300 artarak 39 bin 937'ye, ölü sayısı 4 artarak 1026'ya yükseldi.

Son 24 saatte yeni 292 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 13 bin 455'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 4 bin 446'ya, Kanagawa'da 2 bin 613'e, Saitama'da 2 bin 450'ye, Fukuoka'da 2 bin 192'ye, Aiçi'de 2 bin 146'ya, Çiba'da 1770'e, Hokkaido'da 1455'e, Hyogo'da 1312'ye ve Kyoto'da 826'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 1519 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 111 bin 455'e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 43 artarak 5 bin 236'ya, iyileşenlerin sayısı 1056 artarak 68 bin 975'e ulaştı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 22 bin 144'e, Doğu Cava'da 22 bin 504'e, Bali'de 3 bin 488'e ve Açe'de 431'e çıktı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 115 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 512'ye, ölüm sayısı ise 34'e ulaştı. Virüs bulaşan 1959 kişi iyileşirken, 34'ünün durumu kritik olan 1519 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Vietnam, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 02:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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