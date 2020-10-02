Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 424'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 601 kişinin iyileştiği ülkede halen 189 kişinin tedavisi sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 63 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 952'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 733 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 416'ya ulaştı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte şimdiye kadar 5 bin 105 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 842 kişi ise iyileşti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 625 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 313 bin 431'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 499'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 298 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 611 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 316 bin 678'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 616'ya yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 254 bin 617'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 794'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle de 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 512 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1396 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 366 bin 383'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 305'e yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 278 bin 627 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 575 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 384 kişi iyileşti, 132 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 517'ye ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 484 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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